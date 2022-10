Las zapatillas New Balance de Paula Echevarría se llevan con blazer y pantalones de chándal este lunes

Paula Echevarría es mucha Paula Echevarría, y ella consigue marcarse hasta un lookazo en zapatillas y pantalones de chándal. Por algo la actriz asturiana se convierte cada año en protagonista de las listas anuales de las mujeres mejor vestidas de España, una lista que está a punto ya de salir a la luz con el final del año y seguro que Paula volverá a estar en la de este 2022. Para este fin de semana de puente para muchos, entre ellos Paula Echevarría, se ha querido marcar un look sport para disfrutar con sus hijos, pero a la vez con la máxima tendencia y estilo. Para ello solo ha necesitado unas zapatillas New Balance que triunfan cada temporada en el armario y en los estilismos de las que más saben de moda.

Y es que Paula Echevarría se ha vuelto la reina de las zapatillas, si hace unos días revolucionaba Instagram con otras New Balance, hoy lo hace con este modelo blanco de los más vendidos en 2020. Y es que a parte de actriz, Paula se ha convertido en una gran influencer de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid.

Paula Echevarría con un look con New Balance. FOTO: @pau_eche

Para este domingo de puente de Todos los Santos, Paula Echevarría ha optado por lucir blazer de estructura en color negro con botones dorados, camiseta básica ‘crop top’ del mismo color que la chaqueta junto a unos pantalones ‘jogger’ de tonalidad gris y de tejido deportivo y luciendo tripa aún con un bronceado envidiable. Pero no solo eso, además de las zapatillas New Balance que más triunfan, Paula le ha añadido una gorra tan en tendencia este otoño 2022.