Estos son los pantalones de efecto piel de Mango que están arrasando entre las mujeres de 50 años para llevar al más puro estilo parisino

¿Ya has hecho el cambio de armario? Pues ten claro que en ese armario de otoño no pueden faltar unas pantalones de piel o de efecto piel como estos de Mango. Porque son los pantalones para todo y para cualquier edad. Da igual que seas una mujer de 50 años o de 30, que quieras un look más elegante o un estilismo más rockero. Los pantalones de piel nunca fallan, y Pilar de Arce nos lo ha dejado claro desde las calles de San Sebastián con el estilismo más parisino que es otoño y tendencias a partes iguales. Porque una de las tendencias que viene pisando muy, muy fuerte este otoño es el estilo Motomami, que se traduce en chaquetas tipo ‘racing’ y en pantalones de efecto piel, como los de Pilar de Arce.

Los pantalones de cuero llevan ya unas cuantas temporadas siendo la prenda estrella cada vez que bajan las temperaturas, y este otoño 2022 no podía ser menos. En otra temporadas los hemos combinado con jerséis de punto grueso y gabardinas para crear ‘outfits’ de estilo parisino, como este de Pilar de Arce.

Este otoño 2022 los pantalones de piel estrellas son los ‘aesthetics’ los que dictan cómo hemos de combinar el pantalón efecto piel. Si te gusta el estilo rockero, este otoño estarás feliz con el modo de llevar los pantalones de piel. Pero nosotras nos seguimos quedando con los dos estilos, porque el look de Pilar de Arce con ese toque parisino con jersey de rayas y blazer de cuadros no nos puede robar más el corazón.

Pantalón efecto piel, de Mango (29,99 euros)

Pantalón efecto piel. FOTO: Mango

Se trata de un pantalón de nueva colección de Mango de efecto piel, de diseño crop con tiro medio, cinco bolsillos y cierre de cremallera y botón con trabillas. ¿Conclusión? Necesitamos un pantalón de piel para todos nuestros looks de otoño.