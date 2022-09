Las mujeres de 50 años que siguen las tendencias, saben que esta falda midi estampada de Zara se lleva con botas y cazadora Motomami

¿Alguien me puede explicar este frío que hace de golpe en España? Sí, amigas, el otoño ha llegado con bajada de temperaturas y queriendo que estrenemos todas las tendencias de otoño 2022 que ya hemos comprado y que aún no hemos podido sacar del armario. Aunque Carmen Gimeno ya nos ha enseñado en sus redes sociales su look de lunes y nos ha dejado claro que para terminar septiembre solo necesitamos un estilismo en el que poder combinar prendas aún más veraniegas con las mas propias del otoño. Y para muestra un botón, porque la influencer más 50 años ha combinado una falda midi estampa de Zara con una biker negra y unas botas moteras de esas que no nos quitemos hace unas temporada y que este otoño 2022 regresan con más fuerza. Un look de lo más Motomami también a los 50 años. Pero antes de analizar el estilismo, ¿sabes qué significan las letras “YKK” de las cremalleras?

Porque el otoño, y más este, está hecho para llevar prendas de piel o de cuero. Completamente atemporal, el cuero o el efecto piel da un salto esta temporada y se convierte en uno de los tejidos estrella para los looks más Motomami y arriesgados. La mayoría de las tendencias de esta temporada, aunque hayan presentado una revisión, no son tan arriesgadas y no consiguen el efecto rompedor de un estilismo como lo consigue el efecto piel. Pero no solo bikers, chalecos, pantalones, mitones de todos los colores... Por eso Carmen Gimeno que sigue las tendencias, ya lo ha incluido en su look de lunes con esta biker.

Un look perfecto de otoño, combinando prendas de piel y otras más satinadas como esta falda midi de Zara estampada que le da toda la luz a un estilismo de otoño en negro como este. Además, aporta el toque más elegante con el cinturón de hebilla dorado y el más rockero con las botas bastas de suela de plataforma.