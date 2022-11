Esta es la cazadora de borreguito de Mango que se pone Amelia Bono con los botines de suela track más bastos

Es oficial, la cazadora con borreguito ha vuelto otro otoño más con el frío y Amelia Bono nos lo deja claro con su último look en Instagram. Porque si hay tendencias que vuelven cada otoño, esta es una de ellas, porque abriga, es estilosa y además nos soluciona el outfit. Pero no solo lo decimos nosotras, también Amelia Bono que por algo es una de las mujeres más elegantes de España y mejor vestidas cada año, y este 2022 no dudamos que volverá a estar en todas las listas. Porque si hay algo que nos encanta de su estilo es que sabe combinar a la perfección los looks más casuals con ese punto siempre elegante. Tanto en su declinación chaqueta de aviador como en su versión abrigo de peluche, este es el básico absoluto de las insiders para combatir las bajas temperaturas. Y Amelia Bono lo sabe con esta chaqueta de borreguito de Mango.

Por mucho abrigo largo sofisticado, el borrego es la textura que le gana la partida a toda la ropa de invierno. Su tacto suave invita a ser abrazado mientras contribuye a enfrentar las bajas temperaturas. Dentro de los abrigos de peluche, las cazadoras de estilo aviador como esta de Mango que acaba de estrenar Amelia Bono es una de las grandes opciones. Es calentita, pero por fuera es de diseño biker que hace que estilice mucho más y sea más fácil de combinar con todos los looks que nos podamos imaginar sin parecer una oveja.

Una chaqueta de borreguito de Mango que Amelia Bono ha combinado con un total look black con jersey de pico, vaqueros pitillo y unos botines en gris de suela track y goma de la desaparecida Uterqüe que tanto echamos de menos.

Chaqueta interior borreguito, de Mango (79,99 euros)

Chaqueta interior borreguito. FOTO: Mango

Eso sí, en la web de Mango ya avisan que es una chaqueta de estructura pesada.