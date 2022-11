Para empezar noviembre necesitamos la sudadera acolchada de Zara que Amelia Bono ya lleva con vaqueros campana

Miércoles con sabor a lunes, así estamos todos después del festivo o puente para algunos como Amelia Bono que lo ha disfrutado a tope con sus hijos y su marido. Y no tenemos suficiente con la sensación de lunes, que además hemos amanecido a estas horas con 12 grados en Madrid. O lo que es lo mismo, para sobrellevar el frío necesitamos copiarle a la hija de José Bono este look con sudadera acolchada de Zara de lo más calentita. Porque Amelia Bono es la más lista y ya ha sacado del armario el chaleco acolchado que vuelve cada otoño para convertirse en una prenda de esas que no falta en el armario de las mujeres más pijas de Madrid. Los chalecos acolchados han sido un básico de fondo de armario desde hace muchos años. No os vamos a engañar. Y se ha convertido en la chaqueta por excelencia de las que más saben de moda. Ya no solo sirven para abrigarnos en los días de frío, también se trata de la prenda estrella de temporada. Y Amelia Bono ya lo ha sacado a las calles de Madrid y a Paula Echevarría también le encantan.

Un chaleco, que Amelia Bono ha combinado con la sudadera acolchada de Zara debajo, vaqueros de campana de esos que son perfectos para las mujeres más bajitas ya que visualmente alargan las piernas y unas botas cowboy de esas que ella no se quita hasta en verano. Porque por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España.

Y Amelia Bono tiene claro que un una sudadera y un chaleco acolchado no puede faltar el armario de otoño de las mujeres que mejor visten como ella para no pasar frío. ¿Lo mejor? Que la sudadera la hemos encontrado en Zara.

Sudadera acolchada de Zara (25,95 euros)

Sudadera acolchada. FOTO: Zara

¿Le copiamos este miércoles el outfit a Amelia Bono?