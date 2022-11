Amelia Bono ficha el pantalón vaquero de Zara más tendencia de la temporada y que querrás combinar con tu abrigo favorito

Cuando Amelia Bono sale a la calle, sabe perfectamente que su look será un éxito. De hecho, es una de las mujeres que más looks casual es capaz de idear y conseguir que todos brillen, de igual manera. Sus estilismos con abrigos básicos, blazer de colores, pantalones vaqueros ideales o botas altas combinadas con vestidos, son siempre un acierto, por ello, nos interesan tanto sus outfits. Si nos inspiramos en Amelia Bono sabemos que triunfaremos allá donde vayamos. Esta vez, hemos fichado un look casual para disfrutar de una tarde con amigas o familia y sabemos que necesitáis copiarlo para convertiros en toda una experta en moda, como Amelia Bono.

Estamos acostumbrados a ver en Amelia Bono looks sencillos y eso nos encanta. Hoy, nos sorprende con la tendencia más arriesgada de los 2000, el pantalón campana. Una tendencia que volvió hace unos años a las calles y que hay firmas que aún confía en ella. A la vista está que funciona, porque Amelia Bono ha combinado el pantalón vaquero (de silueta acampanada) de Zara con su abrigo de cuadros favorito y con el que estamos ‘in love’ desde que lo descubrimos. No es difícil hacer un buen look, lo complicado es llevarlo con estilo y buen gusto. Estos pantalones vaqueros son los favoritos de muchas celebrities y todas las mujeres que saben de moda lo quieren en su armario, ceñido en la cintura y alejándose del (aburrido) pantalón pitillo, este crea el efecto de alargar las piernas y tu silueta se verá más esbelta. Amelia Bono nos da trucos de estilismo con los que podremos conquistar las calles en noviembre.

Jeans Z1975 High Rise Flare, de Zara (49,95€)

JEANS Z1975 HIGH RISE FLARE FOTO: Zara

¿Estas buscando el mejor look para una tarde con amigas? Elige tú vaquero favorito combinado con un abrigo trendy y tendrás el estilismo perfecto para triunfar, inspirado en Amelia Bono ¿qué más se puede pedir?