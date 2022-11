Dice Tamara Falcó que con estas sandalias de tacón burdeos de Zara vas a ser la reina de todas las fiestas

No nos escondemos, los jueves por la noche son nuestro día favorito de la semana. Y no porque nos vayamos de fiesta, si no por ver los looks que nos deja Tamara Falcó en ‘El Hormiguero, porque con lo poco activa que está últimamente la marquesa en su cuenta de Instagram, la única manera de verla es el programa de Pablo Motos. Eso sí, aparece poco, pero sus últimos looks en la televisión han mejorado mucho y han vuelto a aquella Tamara Falcó del inicio que tanto nos gustaba. Con sus estilismos más en tendencia, más cuidados y que más representan su estilo. Y en ese estilo no pueden faltar los vestidos cruzados. Y esta noche lo ha vuelto a hacer y apostando por prendas de Mango y de Zara. Y esa es la parte que más nos gusta, que sean marcas asequibles a las que podemos acceder el resto de mortales. Porque el look de Tamara Falcó esta noche en ‘El Hormiguero’ es perfecto para copiarla para todas esas comidas y cenas navideñas que tendremos en esa semana, sobre todo por la elección del color burdeos que siempre es un acierto en estas fechas y a nosotras nos encanta como le sienta a la marquesa de Griñón.

Para esta noche de televisión, Tamara Falcó ha recurrido a un vestido de Mango en tono burdeos de escote cruzado y con una lazada en el lado que cuesta menos de cincuenta euros y que es ideal para todos los eventos navideños que tendremos en las próximas semanas. Es un diseño de esos que favorecen a todo tipo de mujer y además el color siempre ayuda a levantar el tono de piel en esta época que el bronceado ya no es el mismo. Pero si en algo nos hemos fijado ha sido en las sandalias de Zara que ha lucido Tamara.

Sandalia tacón piel rojo burdeos, de Zara (59,95 euros)

Sandalia tacón. FOTO: Zara

Vestido Crusi, de Mango (49,99 euros)

Vestido Crusi. FOTO: Mango

¿Quién se apunta a copiar a Tamara Falcó para Navidad?