Estas son las series que recomiendan nuestras influencers favoritas

Desde que las plataformas de streaming llegasen a nuestras vidas, estar enganchado a una u otra serie es casi una rutina más en nuestro día a día. Y lo cierto es que hay para todos los gustos, edades e intereses. Porque las series se han convertido en el nuevo hobby de la nuestra época. Algo que venía pasando de manera exponencial pero lenta, y que ahora después de la pandemia y los sucesivos confinamientos ha sido casi una salvación para la mayoría de nosotros, que gracias a ellas hemos podido huir un poco de la terrible realidad que nos rodeaba y conseguir evadirnos un rato, haciendo ese encierro mucho más llevadero. Gracias a ese auge también sus protagonistas se han convertido en auténticos ídolos de masa, que nada tienen que envidiar ya a los actores de películas, si bien hasta hace muy poco parecían estar relegados a una categoría inferior.

Y es que nadie se escapa ya del plan de sofá y serie, y más en estos días de invierno. Tampoco las influencers, quienes además no dudan en compartir en sus redes sociales que no todo son viajes a destinos glamurosos ni salidas nocturnas a los restaurantes más de moda. Para demostrar que también saben llevar una vida normal y que practican planes caseros se animan a contarnos y recomendarnos cuales son las ficciones favoritas a las que recurren en esos días. Algunas no nos han sorprendido nada, como es el caso de Paula Moya y su devoción por ‘Just Like That’ el remake de ‘Sexo en Nueva York’ que ha causado tanto revuelo y polémica y que la influencer ha ido comentando capítulo a capítulo. Pero si tenemos que hablar de series famosas, Mery Turiel también confiesa que su plan favorito de los lunes es quedarse en casa viendo los nuevos capítulos de ‘Euphoria’, otra de las grandes apuestas de HBO. Mientras que María Tilve apuesta por una de las reposición de la plataforma, ‘Fringe’.

Dulceida, Teresa Andrés y Marta Lozano comentan 'La Reina del Flow' FOTO: @dulceida

María Tilve adicta a la reposición de Fringe FOTO: @mariatilve

El plan de lunes de Mery Turiel: ver el último capítulo de Euphoria FOTO: @meryturiel

Pasándonos al otro bando, es decir al de Netflix, hemos encontrado algunas propuestas que nos han sorprendido bastantes, como la de Rocío Osorno y su enganche con ‘Sunset: La milla de oro’, el programa en formato reality que trata sobre la venta de inmuebles de ensueño a clientes millonarios. Mientras, Dulceida, Teresa Andrés y Marta Lozano apuestan por ‘La Reina del Flow’, cuyo lenguaje incluso tratan de imitar en sus stories. Violeta Mangriñán y Anabel Pantoja sin embargo han confesado tener auténtica obsesión por ‘Café con Aroma de Mujer’, reconociendo incluso sentir cierta sensación de vacío cuando han acabado con todos sus capítulos, que han visto en forma de maratones de manera casi obsesiva. Y la verdad es que las entendemos, porque, ¿a quién no le ha pasado esto alguna vez con una serie?