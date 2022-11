Sabemos cual es el truco para dormir en cinco minutos que ya usa hasta el ejército americano

Uno de los males secundarios que vivió la mayoría de la población durante la pandemia fue la alteración del sueño. Problemas para conciliarlo, despertarse a media noche o incluso pesadillas nocturnas fueron un común para muchos de los adultos y no tan adultos durante el 2020, pero todavía son muchas las personas que lo arrastran. Es por eso que dormir bien, lo que implica no solo las 8 horas necesarias, si no con un sueño profundo y de calidad parece haberse convertido en una de las mayores preocupaciones actualmente. Y es que ya habrás oido hablar una y mil veces de los problemas que trae consigo asociados la falta de sueño: desde predisposición a enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión, hasta un envejecimiento precoz o incluso aumento de peso. Todo ello por no hablar del obvio problema de salud que tras la falta del descanso adecuado, además de que las personas con insomnio crónico pueden llegar al punto de sentirse incapaces de afrontar su vida diaria y sus rutinas.

La meditación, los ejercicios de relajación, las duchas calientes, las infusiones naturales... Las redes sociales están llenas de remedios que prometen ayudarnos con este problema, y que van desde apagar cualquier dispositivo electrónico una hora antes de irte a la cama hasta la forma de ordenador tu habitación u orientar tu cama para ayudarte a conciliar el sueño. Pero lo que no habíamos visto hasta ahora es el método de sueño que usan los soldados norteamericanos, y que ya se ha vuelto viral en TikTok.

Según los expertos se trata de un método que lleva usándose durante años para conseguir el descanso de los soldados en zonas de guerra, y que apareció por primera vez en 1981 en un libro titulado Relax and Win: Championship Performance, donde se explica paso a paso esta sencilla fórmula:

-Una vez tumbado en la cama, relaja el cuerpo desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los pies.

-Primero, empieza relajando los músculos de la cara, la lengua, la mandíbula y los músculos que rodean los ojos.

-Después baja los hombros hasta donde puedas, y luego haz lo mismo con la parte superior e inferior del brazo, un lado cada vez.

-Para terminar exhala, relajando el pecho, y luego baja a las piernas, empezando por los muslos hasta los dedos de los pies.

Un método que promete ayudarte a dormir y que solo te llevará dos minutos. Además, después de seis semanas de práctica, esta técnica funciona para el 96% de las personas que la prueban.