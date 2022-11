Carmen Lomana tiene claro que la falda midi satinada en otoño se lleva con la blazer de firma española más original

No hay nada que nos inspire más que los looks de Carmen Lomana. Y esta vez no lo ha hecho para un desayuno con diamantes, si no para un desayuno con Ayuso. Y como no, Carmen Lomana siempre es una de la mujeres más elegantes de España y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este estilismo que nos ha enseñado en sus Stories de Instagram mientras desayuna con Ayuso. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq con su firma The IQ Collection ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños.

La última ha sido Carmen Lomana. La socialite nos ha conquistado con un conjunto de The IQ Collection versátil. Vale tanto para ir a la oficina como para un desayuno de lo más político o irse de compras con amigas. Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y lo demuestra día a día, ya sea en sus compromisos profesionales en una noche de fiestas como el baile de máscaras de Marta Lozano o para irse a desayunar con Ayuso o para lucir con unos botines como los de Anabel Pantoja.

Carmen Lomana con Ayuso. FOTO: @carmen_lomana

Y para esta mañana, Carmen Lomana ha elegido un look de lo más estiloso y ‘made in Spain’ como a ella le gusta. La firma detrás de su estilismo no es otra que The IQ Collection, bajo la dirección creativa de esta joven marca están Inés Domecq y Virginia Pozo, que vuelcan todos sus años de experiencia en el universo fashion para crear colecciones redondas que no dejan nada a la casualidad. La mala noticia es que el conjunto de Carmen Lomana no está disponible porque es del pasado invierno y ya se lo vimos lucir entonces por las calles de Madrid. Un conjunto de americana ‘color block’, falda satinada y cinturón de Carmen Lomana que es una auténtica maravilla.