Carmen Lomana estalla contra el programa de Sonsoles Ónega: “No volveré”

“Y ahora Sonsoles”, el nuevo programa de Antena 3 con el que la cadena retoma los directos en la franja de tarde, sigue anotándose récords de audiencia que hacen sombra a sus principales competidores. En parte, gracias al equipo de colaboradores y tertulianos, en el que se encuentran rostros muy conocidos de la pequeña pantalla. Carmen Lomana era una de las voces que animaban el espacio conducido por Sonsoles Ónega, pero la empresaria ha decidido no volver a pisar ese plató tras sufrir un incómodo incidente que sorprendió a buena parte de los espectadores.

Aunque fue invitada al programa, Carmen Lomana se quejó en pleno directo de que le cedieran el turno de palabra casi al final, dejándola prácticamente sin tiempo para compartir con los espectadores sus reflexiones y puntos de vista. “A mí me encanta la tele, me encanta comunicar, entonces, para venir a hacer el paseíllo, pues no vengo”, lamentó la colaboradora, mientras Sonsoles Ónega se disculpaba y le daba la razón. Ahora, la socialité se ha explicado con más detalles a través de sus redes sociales, y aunque ha eximido de culpa a la presentadora del formato, sí ha dirigido algunas críticas a la directora del mismo.

“Esto es lo que ocurrió ayer en ‘Y ahora Sonsoles’, por lo que he decidido no volver. Creo que os lo debo, a mi seguidores, para que no haya confusión. Entré al final, y como si no existiese”, comienza quejándose Carmen Lomana, junto a un vídeo que recoge lo que sucedió en el plató del programa. Es entonces cuando la tertuliana alaba la labor de la presentadora, aunque no tiene tan buenas palabras para la directora. “Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí, también, pero la directora no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme”, sentencia la empresaria.

Carmen Lomana termina recalcando los buenos sentimientos que le despierta la presentadora: “Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor”. ¿Será capaz la periodista de mediar entre la directora y la colaboradora para que vuelva a su programa?