Si Sara Carbonero dice que en los días más fríos los pantalones se llevan de color blanco, nosotras también los vamos a llevar

Nosotras ya estamos preparadas, y Sara Carbonero también. Aunque aún estamos en otoño, parece que el invierno ha llegado de golpe a buena parte de España, entre ellas Madrid. Frío, cielos nublados y lluvia. Y aún dicen que este fin de semana van a bajar más las temperaturas. Por eso, Sara Carbonero que es una de las mujeres mejor vestidas de España y que siempre nos inspira con sus looks boho con prendas de lo más básicas que son fondo de armario para todas, nos ha querido dejar este estilismo por las calles de Madrid que es perfecto para los días más fríos. ¿Quién dijo que los pantalones blancos no son para el invierno? Sara Carbonero nos ha dejado claro que sí.

Una de las claves de estilo del pantalón blanco en este otoño 2022 y también del invierno, consiste en cómo combinarlo para ser aún más estilosa que las chicas francesas que todas adoramos en Instagram con ese ‘je ne sais quoi’ que nos enamoran a todas cada temporada. Y nosotras solo pensamos en copiarle el look a Sara Carbonero con jersey verde de mangas abullonadas, pantalón blanco, abrigo también en color blanco o crudo y un gorro de lana a tono. Nada de pasar frío por las calles de Madrid.

Sara Carbonero con look de lo más invernal. FOTO: @saracarbonero

¿Aún no tenéis un pantalón blanco en vuestro armario? Pues nosotras nos vamos corriendo a comprarlo, porque no solo lo llevan las mujeres más elegantes de 50 años, también Amelia Bono nos ha dejado que es su uniforme preferido de otoño y ahora Sara Carbonero dicta sentencia para llevarlo hasta en los días más fríos de invierno. Aunque no sabemos con que calzado lo ha combinado la periodista, nosotras lo haríamos con las botas UGG de plataforma que tan en tendencia y tan agotadas están, aunque Sara las sacó el otro día en su versión más clásica de bota.