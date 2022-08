Si Amelia Bono no se quita el pantalón ancho blanco hasta con blusas boho es que va a ser el uniforme para los primeros días de septiembre en la ciudad

Maravilla es empezar así el lunes en Madrid aunque para muchos sea de vuelta a la rutina. Con tormenta, lluvia y ese fresquito que tanto se agradece para dejar atrás el mes de agosto y convertirnos ya del todo en todas unas chicas septiembre por excelencia. Y para chicas septiembre, Amelia Bono con su el pantalón oficial para su vuelta a la capital. Sí, estamos hablando de ese pantalón blanco ancho que cada entretiempo siempre es un must en el armario de las que más saben de moda y para la rentrée Amelia Bono tiene claro que no pueden faltar en su armario de otoño 2022, aunque aún sea para combinarlos con sus blusas boho favoritas que aún nos trasladan a la playa y al salitre en la piel. ¿Aún no tienes un pantalón blanco ancho en tu armario? Pues después de unos días sin dejárselo de ver a la hija de José Bono, no podemos pensar en otra cosas.

Pero si hay algo que tiene claro Amelia Bono, es que da igual la época de año, pero en su armario nunca pueden faltar unos pantalones blancos, ya sean vaqueros o un pantalón más de vestir. Y por eso sabemos que su primer pantalón de septiembre va a ser blanco. Y si el otro día nos lo dejaba claro desde el relax de su casa en Madrid, ahora lo ha hecho para disfrutar de un rico helado junto a una blusa mexicana de una de esas tiendas que no ha dejado de lucir en todo el verano. La blusa en cuestión es de la firma Dos Malinches. Un diseño de artesanía mexicana que mezcla la eterna versatilidad de los diseños vaqueros y los detalles bordados de color que nos recuerdan a los adornos artesanales de tradición mexicana. Son diseños artesanales y por eso no hay dos iguales. La misma marca de los cáftanes que no han dejado de llevar Amelia Bono y Vicky Martín Berrocal en todo el verano.

Ni un otoño sin camiseta de rayas, parte destacada del uniforme de las chicas parisinas mejor vestidas y más si le añadimos a nuestro look un pantalón blanco como el de Amelia Bono. Un vaquero blanco que podemos encontrar encontramos en todas las marcas low cost desde Zara a Mango y la hija de José Bono ya nos la ha mostrado que es perfecto para la vuelta a la ofician este mismo lunes. Ese pantalón eterno que vuelve cada temporada y que nunca dejará de ser uno de los favoritos de las mujeres más elegantes como Carmen Lomana.