El extraño retoque estético de Anabel Pantoja: qué se ha hecho y cuánto cuesta

No es ningún secreto que Anabel Pantoja se ha sometido a diferentes retoques estéticos desde que se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Suele acudir a su clínica de confianza para verse mejor, y en esta ocasión ha confiado en un nuevo y extraño tratamiento para lucir un bonito escote, aunque el proceso no tiene nada que ver con sus pechos. “Me he hecho un retoquito en la clavícula y ahora tengo un escote de infarto”, presume la sobrina de Isabel Pantoja, junto a un vídeo en el que muestra su nuevo aspecto.

Se trata del Claviflash, un tratamiento que “se realiza con la combinación de ácido hialurónico y vitaminas” y que “consigue un efecto de realce inmediato en la clavícula”, según explican en la web de las Clínicas Diego de León. Es un procedimiento muy rápido e indoloro, puesto que se aplica anestesia al paciente antes de proceder a las inyecciones. El precio de esta nueva técnica de belleza supera los 490 euros y varía en función de las necesidades del paciente, pero se desconoce si Anabel Pantoja ha pagado esta cantidad o si ha llegado a un acuerdo de publicidad con el centro estético.

Uno de sus últimos retoques y más comentados fue su remodelación de sus glúteos con efecto “push up”, al que se sometió a principios de este año. En esta ocasión, el procedimiento combina “las técnicas VASER + RENUVION + HIFU, además de una LIPOTRANSFER, que consiste en remodelar sus glúteos para proyectarlos, aportar volumen y elevarlos a través de microinyecciones de su propia grasa corporal extraída de otras zonas”. La que fuera colaboradora de “Sálvame” presumió en sus redes sociales de su nuevo trasero, con el que parecía encantada.

Teniendo en cuenta las publicaciones que dedicó a este tratamiento, parece que también llegó a un acuerdo de publicidad y que no abonó el precio de las sesiones.