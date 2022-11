Culpo a Sara Carbonero de mis altas expectativas en llevar chándal de la forma más estilosa con abrigo

Aunque hubo un momento, después del confinamiento, que acabamos hartas del estilo comfy y los looks monocolor, Sara Carbonero y las chicas danesas han hecho que los volvamos a amar. Cuando se trata de dar con fórmulas de estilo sencillas, infalibles y fáciles de poner en práctica que nos ayuden a resolver de un plumazo la problemática que las épocas de entretiempo traen consigo a nuestras vida y ya lo dice Sara Carbonero siempre, que ella es fan de los looks a base de fondos de armario. Y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar con un look con chándal en tono beige y un abrigo oversize azul marino encima. Aunque en su Stories de Instagram no hemos podido ver con que calzado lo combina, nosotras apostamos por unos botines Ugg tan en tendencia. Un estilismo de lo más cómodo y calentito para estos primeros días de frío polar del otoño.

Con algunos resquicios todavía de la moda pandémica, donde la máxima del confort se imponía en todos nuestros atuendos, y confirmando así una de nuestras sospechas para este otoño e invierno, y Sara Carbonero lo tiene claro y nosotras también. Pon un chándal en tu vida y consigue llevarlo con máximo estilo como toda una prescriptora de moda.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Porque nadie como las suecas para inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible. Entre ellas, la modelo sueca Elsa Hosk, que nos inspirar en como llevar las nuevas Classic Ultra Mini con plataforma, que ya se han agotado en todos lados y que en España ya hemos visto lucir a muchas influencers como Dulceida. Pero Sara Carbonero ha optado por recuperar la clásica botita UGG con pelito por dentro que todas hemos llevado alguna vez en la vida. Y nosotras vamos a copiarle a Sara Carbonero este look tan comfy para este lunes frío y lluvioso en Madrid.