Entrar a Bershka a por un abrigo y salir con el vestido de Nochevieja que ya ha estrenado Violeta Mangriñán por las calles de Madrid

Pues amigas, no sé si estoy preparada para que termine el año. Bueno no lo sabía hasta ahora, porque ha sido ver a Violeta Mangriñán con este vestido de la nueva colección de fiesta de Bershka y saber que es el vestido que todas necesitamos para Nochevieja. Que ya sé que aún quedan 33 días para Navidad, pero nosotras ya tenemos looks para tres Navidades seguidas. Pero no es nuestra culpa, nosotras solo entrabamos a Bershka en busca de un abrigo para soportar este chorro de frío polar que tenemos aquí en España, pero además de con un abrigo de lo más calentito, hemos salido con un vestido para morirnos de frío pero ser las mejores vestidas de este Fin de Año. ¿Preparadas? Cuando veas como lo ha lucido Violeta Mangriñán vas a caer rendida por este vestido.

Y es que Bershka ha estrenado la nueva y esperada colección de fiesta ‘GOING OUT ' y para hacerlo impacta con su nueva modelo, ni más ni menos que la actriz española Maria Pedraza como imagen de este primer drop. Eso sí, Violeta Mangriñán no se le queda atrás por belleza, ojazos y estilo. Las fiestas y eventos se convierten en la principal inspiración para esta nueva colección con las tendencias más importantes de la temporada para acabar este 2022 y empezar 2023 por todo lo alto. Y que nosotras ya nos hemos enamorado de ella.

El que ha elegido Violeta es un vestido negro mini de esos de efecto tipazo con escote de estilo corsé y strass. Un diseño de esos ajustados que es perfecto para lucir en todas las fiestas y que la influencer ha combinado con una blazer negra oversize tan en tendencia esta temporada, unos pendientes de luna y estrella y unas sandalias joya.

Vestido mini ajustado strass escote (35,99 euros)

Vestido mini ajustado. FOTO: Bershka

Una opción de lo más sexy y elegante para todas las noches de fiesta que tenemos por delante en las próximas semanas.