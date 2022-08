Violeta Mangriñán enseña cómo ha quedado su cuerpo solo unas horas después de dar a luz

Las familias de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están de enhorabuena. Los influencers, que se conocieron mientras concursaban en “Supervivientes”, acaban de convertirse en padres primerizos. La pequeña Gala nació el pasado 31 de julio y llenó de felicidad a los colaboradores de Telecinco, que han compartido varias imágenes de la bebé a través de sus redes sociales. En sus respectivas cuentas de Instagram han dejado constancia del bonito momento que atraviesan, aunque ha sido una fotografía de la nueva mamá lo que más ha dado que hablar en las últimas horas.

Violeta Mangriñán ha publicado una fotografía en la que muestra cómo ha quedado su cuerpo solo unas horas después de haber dado a luz. A diferencia de otras influencers, que han lucido una figura envidiable después de pasar por un parto, la exsuperviviente presume orgullosa de las consecuencias que el alumbramiento ha tenido para su silueta. “Lo más sexy que vais a ver hoy. Sigo con tripa y con unas braguitas digas de un desfile de Victoria’s Secret”, ha comenzado bromeando la it girl junto a la imagen que ha compartido con sus más de dos millones de seguidores.

Violeta Mangriñán muestra su cuerpo tras dar a luz FOTO: @violeta Instagram

Además, Violeta Mangriñán ha revelado que todavía tiene un “escozor horrible en mis partes y malestar general”, a pesar de que celebra que “he tenido un parto genial”. La influencer ha querido mostrar “todos mis respetos a las que tienen partos complicados, cesáreas, etc.”, y también a todas las mujeres del pasado que vivían sin la existencia de anestesia. A todas esas mujeres que han parido sin tener la posibilidad de pedir anestesia y epidural, y a todas las que viven en países en las que acceder a la epidural es un lujo. Ayer me acordé de todas ellas, no somos conscientes de la suerte que tenemos”.

De esta forma, la joven mamá ayuda a dar visibilidad a la parte menos amable de la maternidad, sumándose así a otros rostros conocidos que, aunque quieren a sus hijos por encima de todo, quieren aportar su granito de arena para desmitificar lo que significa ser madre.