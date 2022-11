Sara Carbonero tiene el mono verde de terciopelo para disfrutar de otro atardecer y que es todo nuestro deseo de Navidad

Con el corazón encogido y los ojos llorosos, así estamos viendo y leyendo este bonito mensaje que nos ha dejado Sara Carbonero al recibir el alta y salir del hospital, en su cuenta de Instagram. Porque la vida es como dice ella, esos ratitos y disfrutar de las pequeñas cosas como un bonito atardecer y el aire en la cara mientras vuelves en coche después de unos días en el hospital. Y para volver a casa, Sara Carbonero ha optado por su mono de terciopelo verde esperanza que es lo más cómodo y bonito para todos los días de frío y Navidad que tenemos por delante. ¿Aún no has visto el mensaje de Sara Carbonero al salir del hospital? Aquí lo tienes: “Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante”.

Si el terciopelo es tendencia, el mono de Sara Carbonero está en el cielo de la moda y de todas las tendencias de otoño. Es de su marca, Slow Love y encima está rebajado. ¿Qué más se puede pedir? Tenerlo yo en nuestro armario. El terciopelo se reinventa, año tras año y temporada tras temporada, confirmando su aura magnética y su carácter atemporal. De origen oriental, este tejido cuyo nombre en francés, velours, proviene de villosus (velludo, en latín), se ha extendido con el paso de los años a Italia antes de dar el salto a otros países europeos. Dior, Valentino, Fendi, Chanel, son muchas las casas de Alta Costura en haberle rendido homenaje, y ahora es Sara Carbonero la que nos hace necesitar un mono de terciopelo como el suyo de Slow Love para pasar todo el invierno y la Navidad luciéndolo con nuestros jerséis de cuello alto.

Mono de terciopelo, de Slow Love (rebajado a 59,99 euros)

Mono de terciopelo. FOTO: Slow love

Y nosotras desde aquí solo podemos mandarle nuestras mejores energías y muchos atardeceres más a Sara Carbonero.