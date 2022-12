Así lleva Eugenía Martínez de Irujo el vestido más boho en Navidad con botas cowboy plateadas

Nos encanta el estilo de Eugenia Martínez de Irujo, no lo podemos negar. Y si nos gusta por algo en especial es porque se ha convertido en la reina de las botas cowboy. Da igual la ocasión o la época del año, que Eugenia tiene todas las botas cowboy para robarnos el corazón. Para un look de calle, para una boda o una alfombra roja, siempre recurre a nuestro calzado favorito que para nosotras en un sí siempre. Y este noche no podía ser menos, porque Eugenia Martínez de Irujo se ha calzado las botas cowboy plateadas más tendencia para acudir a la premier de ‘La Última, la serie de Aitana y Miguel Bernardeau que se estrena mañana en Disney Plus. Pero no solo nos hemos enamorado de sus botas, también de su vestido de Celia B que está en el cielo de la moda y de las tendencias y que nosotras lo vamos a llevar también en Navidad con botas cowboy plateadas como ha hecho ella.

No la hemos dejado de ver durante todo el verano en Instagram, influencers o celebrities de nuestro país robándonos el corazón con vestidos de la firma que arrasa entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en los últimos meses con la firma asturiana, Celia B y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Y ahora también se ha colado en el armario de Eugenia Martínez de Irujo que ama las prendas más coloridas y arriesgadas.

Vestido Celia B. FOTO: Celia B

Vestido Gongga, Celia B (448 euros)

Vestido Celia B. FOTO: Celia B

Porque Eugenia Martínez de Irujo sabe que no hay nada más tendencia este otoño que el estilo western y entre ello, las botas cowboy. Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos para patearnos las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de invierno o Navidad.