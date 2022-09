Teresa Helbig: “Me hubiera encantado vestir a Lola Flores”

“Una mujer Helbig nunca pasa desapercibida” y lo mismo le pasa a la diseñadora catalana. Y es que Teresa Helbig es mucha Teresa Helbig. Ella tampoco pasa nunca desapercibida. Una mujer empoderada donde los haya, de esas que te transmite toda su energía y ganas de comerse el mundo con su gran pasión, la moda. Para ella no es un trabajo, es estar cumpliendo un sueño a diario. Su madre era costurera y todo empezó con un vestido de más de 800 plumas que ellas misma se hizo para una boda. Un vestido que le dio alas para cumplir su sueño, y 25 años después aquí sigue, pisando fuerte en MBFW Madrid con su nueva colección ‘Helbig Music Fest’. Una colección pensada para esas mujeres que no pasan desapercibidas, más empoderadas que nunca y más Helbig que nunca. Aunque esté mal decirlo, esta se ha convertido en la colección favorita de la que aquí os escribe durante toda esta semana de moda en Madrid. Una fantasía de vestidos llenos de brillos, estrellas, faldas de cuero a juego con las cazadoras y muchas botas cowboy. Esta sería la versión Motomami de Alta Costura más chic.

Aprovechando su presencia en MBFW Madrid, en Lifestyle de La Razón hemos querido conversar con Teresa Helbig porque siempre es un gusto que nos contagie de su energía y su pasión. Bienvenidos al festival de la moda de Teresa Helbig.

MADRID, 16/09/2022.- Una modelo luce las creaciones de la colección primavera-verano 2023 de la diseñadora Teresa Helbig durante la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, este viernes en el recinto ferial IFEMA de Madrid. EFE/J.J.Guillen FOTO: J.J.Guillen EFE

“Una mujer Helbig nunca pasa desapercibida” y con esta nueva colección ‘Helbig Music Fest’ aún mucho menos, porque te pones cualquiera de estas prendas y te empoderas al instante.

Exacto, nuestro discurso va muy acorde con lo que llevamos contando hace más de 25 años con nuestras prendas. Una mujer Helbig empoderada que nunca pasa desapercibida allá por donde pisa.

Más de 25 años en el mundo de la moda.. ¿Cómo haces para que siga saliendo la inspiración en cada nueva colección?

Creo, bueno no creo, estoy segura que es con mucho trabajo, mucha constancia y tener un equipo fantástico que te motiva y te vamos todos a una. Soy una persona muy inconformista, nunca estoy contenta, nunca es demasiado. Ese ritmo, que a veces es aterrador para mi misma, porque no hay manera de desconectar pero es que al final no lo veo como un trabajo, lo veo como una pasión. Me emociona estar ahí.

Y llegas de nuevo a MBFW Madrid con esta colección, ‘Helbig Music Fest’, ¿cuéntanos sobre ella?

La música da mucho rollo, porque además une generaciones, eso es brutal que conectes con cualquier edad y que esa canción te pueda recordar a cualquier historia. Es una forma de celebrar, y es lo que queremos ahora, celebrar la vida a tope después de todo lo que hemos vivido. Llegar a un festival, todo el mundo quiere estar ahí, ese buen rollo... Como ya muchas veces habíamos cogido inspiración del arte, esta vez le tocaba a la música.

¿Teresa es de las que ya se levanta escuchando música?

Sí, soy muy musical (risas). ¡Me encanta! De ir a conciertos, a festivales... Pero vamos ahora creo que el último fue hace tres años, antes de la pandemia.

Y cuando Teresa iba a los festivales, ¿qué look llevaba?

He ido de todas las formas posibles, he llegado a ir en los 80 con un vestido que me hice de licra súper entallado y me cosí un rabo de la misma tela y lo llevaba con una pulsera de unos diamantes muy falsos. Creo que vestirte es un acto relevante y cada ocasión merece pensarlo. Para el último, que fue de Mick Jagger, iba con un pantalón de tartán rojo y encima llevaba una falda de microcadenas por encima, su camiseta de la lengua fuera y por supuesto, con botas cowboy.

No las hemos dejado de ver en tus colecciones, ¿por qué siempre apuestas por las botas cowboy? Te lo dice otra apasionada de ellas que no se las quita ni a 40 grados en Madrid.

(Risas) Pues ya somos dos... Creo que tienen ese punto contradictorio, que puedes ir muy guapa, muy chic, y la bota le da el punto canalla, rebelde, cómodo... Y las puedes mezclar con todo.

Me vas a decir que no te puedes quedar con uno, ¿pero con qué look de la nueva colección te quedarías?

¡Pues mira este año me voy a mojar! (risas) El primero que abre el desfile me parece que nos contextualiza mucho donde estamos.

Cuando antes decías, llevo más de 25 años en la moda, pero en un viaje al pasado, ¿qué le dirías a la Teresa niña que empezó vendiendo pulseras?

Ostras, le diría, mira que rápido ha pasado el tiempo y qué bien que nunca has desfallecido. 25 años en moda pero desfilando unos 10... Los otros quince han sido de mucha preparación.

Lola Flores se lo podía poner todo, al final es la actitud y de eso a ella le sobraba. Era ya una mujer empoderada en su época Teresa Helbig

Has vestido a casi todas las celebrities de España, a la Reina Letizia, ¡hasta a Zendaya! Pero si tuvieras que elegir a una mujer que ya no está entre nosotras... ¿A qué mujer te has quedado con la espinita clavada de que forme parte del Helbig Gang?

¡Me hubiera encantado vestir a Lola Flores!

La primera celebritie empoderada de España, cuando aún no habíamos inventado ni el termino...

¡Exacto!

¿Y qué look hubieras elegido para vestir a Lola Flores?

Es que Lola se lo podía poner todo, al final es la actitud. Imagínate como estaría Lola Flores con una falda de cuero, con la bomber y unas botas cowboy. ¡Espectacular!