Victoria Federica está de viaje en Nueva York con la gabardina de piel en tendencia para los días de lluvia

Victoria Federica se ha ido de viaje a Nueva York. Y la verdad es que no nos puede dar más envidia la semana de nuestra influencer más royal. Porque después de una semana de no parar de eventos, fiestas de influencers y de Navidad, ahora Vic ha puesto rumbo a Nueva York para pasar unos días con amigos. Pero aquí estamos nosotras, sin puentes ni festivos, para contaros el look que se ha marcado Victoria Federica para su escapada a Nueva York. Una ciudad que está más bonita que nunca por su decoración navideña y en la que casualmente también están otras influencers como Mery Turiel. ¿Regalaban viajes a Nueva York esta semana y no nos hemos enterado? Pues parece que entre las influencers sí. Eso sí, la lluvia y el frío no han perdonado a Victoria Federica en este primer día en la Gran Manzana, y por eso, aunque muy abriga, vemos a la hija de la Infanta Elena pasar frío. Nuestro consejo, es que aunque la gabardina de piel es tendencia máxima, no sería el mejor abrigo para llevarte a Nueva York en pleno diciembre. Tendría que haberse llevado unas botas UGG como las de Paula Echevarría.

Y es que Victoria Federica ha optado por un look de lo más casual (y caro) con prendas y accesorios de lujo para este primer día de turismo. Si el otro día lucía de alfombra roja en Madrid, hoy ya está en la ciudad que nunca duerme de turismo con un look que si nos ponemos a sumar el precio de cada prenda se nos van los ceros.

Victoria Federica bajo la lluvia de Nueva York. FOTO: @vicmabor

Para este primer día de turismo en Nueva York, Victoria Federica ha optado por ponerse sus vaqueros de Louis Vuitton de patchwork con el logo de la firma que cuestan 2.000 euros, junto con un jersey de cuello alto, zapatillas de marca en gris, gabardina de piel y bolso también de una de sus firmas de lujo de cabecera.