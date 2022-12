Paz Padilla nos enamora del traje de terciopelo azul y necesitamos saber cómo copiarlo

Desde que Paz Padilla forma parte del mundo de la moda, con su proyecto de marca y junto Anna Padilla, la actriz no deja de darnos lookazos y hay veces que nos deja encantados con ellos y necesitamos copiaros. De hecho, Paz Padilla tiene looks que nuestro armario nos pide a gritos y que es muy probable que encontremos entre nuestras firmas favoritas, ya sea el mismo o parecidos. Si Paz Padilla tiene el traje más trendy de la temporada en un color muy llamativo, nosotros necesitamos buscar la forma de conquistar y hacernos con la réplica más exacta de su estilismo.

Es el momento de buscar el look de Paz Padilla y nos ponemos manos a la obra visitando nuestras firmas de confianza y donde nuestras celebrities (también) hacen sus compras. Y, hemos encontrado el look perfecto para copiar a Paz Padilla y ser la gran protagonista con una d ellas tendencias que más se lleva esta Navidad, el terciopelo. De hecho, expertas en moda, como Rocío Osorno ya tiene su fichaje perfecto y ahora, Paz Padilla quiere copiarlo y hacerse con el mejor look de Navidad que podemos tener en nuestro armario.

Paz Padilla con traje azul de terciopelo FOTO: Instagram

Si entramos en H&M podemos encontrar el traje de terciopelo azul más top de la temporada, está compuesto por un conjunto de blazer y pantalón que podría convertirse en el traje más bonito del invierno y que todas las mujeres que mejor visten querrían llevar en cualquier momento del año.

Blazer en terciopelo azul, de H&M (149€)

Blazer en terciopelo arrugado FOTO: H&M

Además, las expertas en moda querían copiar este look para convertirse en las mujeres más tendencias del momento y arrasar durante la Navidad con un look más sofisticado de la cuenta y de la mano de Paz Padilla.

Pantalón acampanado terciopelo azul, de H&M (99€)

Pantalón acampanado en terciopelo arrugado FOTO: H&M

Ahora sí, la celebrity aprovechó el momento para onvertirse en la mujer más comentada y lucir un look digno de la Navidad.