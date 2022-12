Rocío Osorno elige un look negro (con plumas) de Lefties con el que podrías ser la reina de la Nochebuena

Una de las cosas que amamos de las influencers es su capacidad de hacer looks para nuestro día a día y la reacción de sus looks en sus seguidores.Y, eso es lo que ha pasado con Rocío Osorno, nunca una mujer tuvo tanta repercusión de sus looks en la inspiración de sus seguidores y más en la fecha en la que estamos. La Navidad está a la vuelta de la esquina y la influencer no deja de darnos lookazos con los que triunfar en todos los eventos Navideños, incluido el de la cena de empresa, un lugar donde tendremos que sacar nuestras mejores galas y en el que el negro nunca falla.

Por ello, Rocío Osorno nos trae la propuesta más top de la temporada (como todas las que tiene). Un look en color negro de Lefties con plumas que nos tiene enamorados y con el que serás la mejor vestida de tu cena con los compañeros del trabajo.

Rocío Osorno con traje con plumas de Lefties FOTO: instagram

El look está compuesto por un pantalón y blusa de Lefties en color negro satinado y con plumas que le da un toque chic a un estilismo con el que, aparentemente, tenemos que estar cómodas, ante todo. Rocío Osorno eligió este look para la apertura de la nueva tienda de Lefties en Madrid y nos ha conquistado. Ahora tenemos ganas de combinar estas dos prendas y hacernos con el look más elegante y que las mujeres que mejor visten de 20 y 30 años necesitan fichar para su cena de empresa o con sus compañeros de la Universidad.

Camisa cropped con plumas, de Lefties (15,99€)

Camisa cropped con plumas FOTO: lefties

Ha llegado el momento de dejar el frío a un lado y conquistar todos los eventos con este look de Lefties con plumas y que querrás combinar con sandalias de tacón ancho y blazer negra. Sin duda, un look que es un básico pero... ¡siempre triunfa!

Pantalón con plumas, de Lefties (17,99€)

Pantalón con plumas FOTO: lefties

¿Estas preparada para brillar? Rocío Osorno tiene las claves para ser la mejor vestida esta Navidad.