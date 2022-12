Laura Matamoros se apunta al vestido más viral de la firma de María Pombo

Hay veces que una prenda consigue volverse una razón de éxito. Y muchas veces no es por la marca que sea, y mucho menos por el el diseño en sí. Si no que suele producirse un fenómeno inexplicables que consigue que sin ningún motivo aparente una prenda triunfe y se convierta en eso que denominamos los expertos algo viral. Aunque a veces esto si se produce porque realmente sea una prenda especialmente favorecedora, como pasa con algunos pantalones de firmas low cost, o también puede darse el caso de que sea una prenda que solucione de un plumazo todos nuestros compromisos, como algún vestido especialmente interesante.

Pero lo cierto es que muchas veces, la única explicación que se esconde detrás de esto es el que haya un nombre de una famosa detrás. Algo que ha pasado especialmente en los últimos tiempos con la ropa que lleva detrás el nombre de una influencer o el de su marca. Y aunque sabemos de casos de marcas que han fracasado a pesar de tener a una reina de Instagram, hay otras que no han hecho más que subir como la espuma, como es el caso de María Pombo, que consigue convertir en oro todo lo que toca.

Su marca Name The Brand no es más que una muestra de ello. Y esta temporada especialmente un vestido en concreto se ha convertido en el favorito de otras influencers. Se trata de un diseño de animal print que ya le hemos visto a Sara Baceiredo y que ahora ha lucido Laura Matamoros.

Laura Matamoros le copia el vestido a María Pombo FOTO: @_lmflores

Vestido con estampado cebra en tonos burdeos, de Name The Brand (79,95 euros)

Vestido con estampado cebra en tonos burdeos, de Name The Brand FOTO: Name The Brand

Un vestido de silueta aparentemente sencilla y a la vez noventera que sin embargo no solo sienta bien a todo tipo de cuerpos, si no que nunca pasa de moda. Nosotras ya lo tenemos en nuestra lista a Papá Noel.