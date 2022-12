Si te gustan los pantalones de cuadros tienes que ver los que ha llevado Eugenia Martinez de Irujo

Acostumbradas al auge y éxito de las influencers, ahora parece que para ser famosas y ser reconocida por tu estilo necesitas ir a la moda, luciendo siempre que puedas las últimas tendencias de la temporada, si son de marcas de lujo mejor que mejor, pero no solo ropa cara no, si no también la prenda de Zara que ya es viral, los vaqueros de segunda mano perfectos o incluso el accesorio estrella que no encontrarás en ninguna tienda, porque se trata de un regalo exclusivo hecho por una marca a ciertos elegidos. Es por todo esto que quizás uno de los comentarios más oído que oigo entre mi círculo y compañeros de profesión es que parece que en Instagram todo el mundo viste igual. Y lo cierto es que si nos ponemos a analizar detenidamente armario por armario de algunas de las influencers más famosas seguramente comprobemos que esto es verdad.

Porque parece que cualquier influencer que se precie tiene que tener en su haber por ejemplo el tank top de Loewe, un bolso determinando de Louis Vuitton o de Prada, unas zapatillas concretas de New Balance... Y seguro que a ti ahora mismo te vienen más de una a la cabeza. Es por eso que cuando una famosa consigue encumbrar su estilo como algo propio y personal, que no sigue ninguna corriente más que la del gusto personal, enseguida caemos rendidas a sus pies. Y si encima lo hace recurriendo a firmas poco conocidas todavía más.

Esto es lo que nos pasa precisamente con Eugenia Martínez de Irujo. La Duquesa de Montoro ha conseguido a lo largo de los años pulir un estilo a medio camino entre lo bohemio y lo hippie con toques de originalidad inesperados, como es el caso del pantalón de cuadros que nos ha dejado en su último look, y que pertenece a la firma española Noon Spain.

Eugenia Martínez de Irujo con pantalón de cuadros de Noon Spain FOTO: @eugeniamartinezdeirujo

Pantalón culotte de tiro alto con pernera ancha estampado, de Noon Spain (59 euros)

Pantalón culotte de tiro alto con pernera ancha estampado, de Noon Spain FOTO: Noon Spain

Te animamos a combinarlo como hace la hija pequeña de la fallecida Duquesa De Alba, con jersey fino y chaleco sastre.