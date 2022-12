Este vestido con capa (que lleva Rocío Osorno) será el gran protagonista de las bodas de invierno si quieres ser la mejor vestida

Todos sabemos que Rocío Osorno es una de las influencers de moda más cotizadas de nuestro país, cuenta con infinidad de seguidores en su cuenta de Instagram y hay muchas mujeres que tienen en cuenta cada uno de sus estilsimos para contar con su presencia y elegancia. Pero, eso no lo es todo, en las últimas semanas, la influencer no para de darnos lookazos para llevar en Nochevieja o triunfar en Navidad, sin duda, es una gran inspiración para nuestros estilismos navideños y estamos deseando copiar cada uno de los looks que nos propone.

Pero, en este caso, la cosa cambia, Rocío Osorno tiene el vestido perfecto para ser la invitada más ideal de tu próxima boda de invierno y consigue crearnos la necesidad con uno de los vestidos más bonitos que hemos podido ver en los último tiempos (y más en el perfil de la influencer). Sin duda, Rocío Osorno ha elegido un diseño con capa en azul marino para la boda de su mejor amigo, de su propia firma, que nos ha enamorado locamente.

Rocío Osorno lo ha tenido claro, en la boda de su mejor amigo no pasaría desapercibida y ha elegido uno de los diseños exclusivos más top de la temporada. Se trata de un vestido azul marino de terciopelo que estaba compuesto por un vestido recto midi y una sobre capa que marcaba la forma del diseño, dándole movimiento a un diseño que estaba firmado por Rocío Osorno Studio y que es uno de los más bonitos para lucir en las bodas de invierno.

Otra cosa no pero, tenemos muy claro, que las bodas de este invierno serán las más elegantes del año con looks ‘made in Spain’ y de la mano de la firma de Rocío Osorno. Y, si no tienes look para esta Navidad, inspírate en la influencer para convertirte en toda una fashion victim.