La Reina Sofía se va de concierto solidario navideño con los pantalones de terciopelo más en tendencia del invierno

La Reina Sofía ha vuelto a la escena pública en Navidad. Y eso no nos puede gustar más, no solo porque siempre es solidaria, si no también por su elegancia natural y sencilla. Después del discurso del Rey Felipe y no ver más a la familia Real durante la Navidad, la Reina Sofía ha querido reaparecer esta noche en Madrid para una de las citas que aúnan dos de sus facetas favoritas; la solidaridad y la música. La orquesta de La Música del Reciclaje, se ha vuelto a subir al escenario esta noche en uno de los conciertos solidarios más esperados. Una Navidad de cine es el nombre del concierto de Navidad interpretado por jóvenes en riesgo de exclusión con instrumentos creados a partir de latas, tenedores, sumideros o bidones de aceite en el teatro Capitol de Gran Vía al que no ha querido faltar la Reina Sofía. Un proyecto social y medioambiental en el que la Reina, presidenta de honor del comité, se ha implicado desde su origen. Y es que este año ha contado con la participación de Los Chicos del Coro de Saint-Marc. Eso sí, nos quedamos con las ganas de ver de nuevo esta Navidad a la Reina Letizia.

Una Reina Sofía que además de ser solidaria ha marcado estilo como suele hacer habitualmente, y lo ha hecho con unos pantalones de terciopelo que no pueden ser más tendencia esta Navidad y para todo el invierno 2023 que tenemos por delante. Porque si las lentejuelas han vuelto con fuerzas a nuestras vidas, el terciopelo quiere que nos acordemos que es una prenda de abrigo para los días más fríos.

La Reina Sofía, presidenta de honor del Comité Protector de ‘La Música del Reciclaje’. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Pero además de los pantalones palazzo de terciopelo, la Reina Sofía ha lucido un abrigo oversize de estilo capa en un tono azul grisáceo que ha combinado con una blazer en tonos metalizados, blusa satinada en dorado, broche dorado y varios collares multicolor.

Porque si el terciopelo es tendencia, el look de la Reina Sofía es todo lo que necesitan nuestras madres y abuelas para los días de Nochevieja y Reyes que quedan por delante.