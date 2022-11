Las navidades pasadas (y futuras) son el vestido de terciopelo asimétrico de Tamara Falcó como tendencia eterna

Nosotras aquí seguimos, con nuestra particular cuenta atrás para la Navidad. Quedan 38 días para que llegue nuestra festividad favorita del año y todos los lookazos que trae con ella. Si ayer os hablabamos de la nueva colección de Tamara Falcó para Navidad, esta misma noche ya ha estrenado el vestido más especial de terciopelo para recoger un premio en Madrid. Una colección de lo más especial inspirada en la vida de Tamara Falcó, directora creativa de TFP by Tamara Falcó, junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro. La colección más personal de Tamara Falcó, inspirada en la propia vida de la marquesa, en aquellos lugares y momentos especiales para la diseñadora como El Rincón, su casa familiar, Las Salesas, uno de los barrios más cool del momento o Christmas, una colección para Navidad, una de las épocas del año más especiales para Tamara.

Una colección de Navidad inspirada como nos ha contando Tamara Falcó a Lifestyle de La Razón en momentos muy especiales de sus navidades de cuando era pequeña como el vestido de terciopelo negro de una manga que se la quitó al ver el prototipo el diseño aún sin colocar la segunda manga. “Yo tengo en la memoria una sesión de fotos con mi madre, Isabel Preysler y mi hermana Chábeli en Navidad, íbamos vestidas de negro y de terciopelo, a mi en eso momento me sentía rara porque de pequeña no me vestían de negro y con este vestido de la colección vuelvo a eso momento familiar de mi Navidad”.

Tamara Falcó con el vestido de terciopelo para Navidad. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Y este mismo vestido es el que ha estrenado en esta noche de premios en Madrid Tamara Falcó. Una fantasía de vestido que tiene una historia familiar y que es tendencia eterna para las navidades pasadas y las futuras.

Tamara Falcó con el vestido de terciopelo para Navidad. FOTO: TFP by Pedro del Hierro

‘Christmas’, llena de sofisticación y brillo está enfocada a los eventos de Navidad con el lujo como protagonista. Inspirado en la época del año más especial para la familia, uno de los mayores pilares de Tamara, esta colección refleja la elegancia en la que Tamara ha crecido y que caracteriza tanto a ella como a Pedro del Hierro. La colección protagonizada por el verde, el negro y el dorado, en la que destacan las prendas de lentejuelas, lurex y terciopelo cuenta con piezas distintivas diseñadas para las fiestas, se podrá encontrar tanto vestidos especiales como tops y faldas muy combinables con básicos, por lo que no solo es la colección ideal para crear todos los looks de Navidad sino que también se podrá combinar con diferentes prendas en otras ocasiones.