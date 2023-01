Empieza el año buscando pareja, ¿qué buscan las chicas españolas en una relación? Una experta responde

Empezamos el 2023 con energías renovadas y con ganas de tener una pareja sana, saliendo de todas las tendencias de años anteriores, la intensidad y las relaciones tóxicas, se quedan en el pasado para recuperar las relaciones sanas y duraderas. Y, es por ello, que nos preguntamos qué buscan las chicas españolas en un momento en el que es tan fácil tener relaciones fugaces. Desde que el sexo se convirtiese en algo (relativamente) fácil, se han puesto de moda frases, acciones o hechos, denominados ‘ghosting’, ‘pocketing’ o ‘apego ansioso’ que ha llevado a las parejas o las personas a mostrar rechazo por tener relaciones estables y duraderas. Aunque esto puede cambiar.

Con la entrada del nuevo año y los propósitos que no cumpliremos en los 365 días, está ser felices de física y mentalmente, en la física, ya pusimos carta en el asunto, tomando nota de los 7 ejercicios de pilates que transformarán nuestro cuerpo en un mes pero, en la parte mental, estamos destinados a trabajarlo más. Por ello, hablamos con Lara Ferreiro, psicóloga y experta en relaciones de parejas sobre lo que buscan las chicas en España o cómo han cambiado las formas de ligar.

Quererse y apreciarse a uno mismo, es imprescindible. Por ello, cuando preguntamos a nuestra experta sobre lo que buscan las chicas en nuestro país, su respuesta fue muy clara: ‘’En general, las chicas buscan sentirse queridas, seguras y deseadas. Es el triángulo del amor. Que nos quieran, que nos sean fieles y después, que tengamos atracción. Pero, después, hay una parte muy importante que es la química, que no es un interruptor de encendido o apagado, esto ocurre o no. Aunque tengas tus características pensadas, después todo puede cambiar, sobre todo, por la edad y tu tipo de personalidad. Las mujeres de 15 a 25 años, suelen buscar sexo sin compromiso, de 25 a 30, relaciones más serias y de 30 a 40, se intenta buscar a alguien más a largo plazo’', confirma Lara. Pero, ¿sabíais que según tu personalidad puede cambiar tus gustos?: ‘’Si es más aventurera, buscará alguna relación sin compromiso y si es más conservadora, algo más a largo plazo’', añade.

Aunque, hemos descubierto, hablando con nuestra experta que, según un estudio, de la aplicación de parejas Ashley Madison, el 69% de las mujeres no llegan al orgasmo con sus maridos, según las usuarias de esta app: ‘’Por este tipo de datos, las mujeres españolas buscan en una relación sentirse satisfechas, si no se lo van a buscar fuera de la pareja y de ahí comienzan las infidelidades. Y, la infidelidad sexual, a día de hoy, no deja de crecer’', concluye Ferreiro.

Y, para terminar sobre la búsqueda de parejas en España, preguntamos a nuestra experta, sobre las formas más demandadas de ligar en nuestro país y la respuesta nos sorprendió: ‘’Aunque haya cambiado la forma de ligar, las aplicaciones y la forma tradicional son las más comunes. Aunque, desde hace un tiempo, las redes sociales se incorporan a estas formas de ligar, como Instagram, Twitter o TikTok. Pero, además, te contaré que, según datos del documental ‘Vaya historia’ (en Netflix), el 40% de los usuarios de una app, ya tiene pareja; se triplica el uso de apps para ligar en personas menores de 25 años, 1 de cada 5, después de tener sexo ha hecho ‘ghosting’ o se lo han hecho y el 46% de las mujeres, han recibido mensajes inapropiados. Es muy interesante para conocer cómo ha evolucionado las formas de ligar’’, cuenta Lara Ferreiro.

Sin ninguna duda, el 2023 llega pisando fuerte y si queremos una relación sana, como propósito de año, la evolución del amor, nos lo pone difícil. Pero, nada es imposible y se puede conseguir conociendo personas y sin meternos presión a nosotras mismas.