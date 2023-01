Qué es el apego ansioso en una relación y cómo superarlo

Si estás a la orden del día en temas de psicología, especialmente aplicados a las relaciones de pareja, seguro que en los últimos tiempos te has tenido que familiarizar con un sin fin de conceptos nuevos. En realidad no se trata más que de anglicismos para describir situaciones sentimentales que llevan produciéndose toda la vida, pero a las que ahora las ponemos nombres como “pocketing”, “ghosting” o “negging”. Pero también hay términos que llevamos oyendo hablar toda la vida pero que quizás nunca hemos sabido identificar muy bien, como es el caso de “relación tóxica” o “apego ansioso”. Es precisamente de este último en el que hemos querido profundizar hoy,

Le hemos pedido a Emma Ribas, Doctora en Psicología, especialista en terapia de pareja, sexología y mindfulsex, que nos ayude a aclarar un poco más este término para darnos cuenta si podemos estar sufriéndolo sin darnos cuenta.

¿QUÉ ES EL APEGO ANSIOSO?

Según nos aclara la doctora Ribas, las personas que sufren apego ansioso son personas que necesitan y buscan la seguridad en la otra persona, que no saben estar solas y que sienten una preocupación constante sobre la relación. Sufren mucho y tienen ansiedad, ya que sienten una insatisfacción constante en su relación de pareja, porque siempre querrían pasar más tiempo con ella y consideran que la otra persona no está tan disponible como les gustaría. Enseguida se sienten solas y tienen miedo a que las abandonen.

Hay una tendencia a anularse, a priorizar siempre al otro y querer ser la pareja perfecta para que “no me dejen”. Y eso tiene que ver con la infancia, con los estilos de vínculo. En el caso del apego ansioso, en el fondo te sientes abandonado porque tus progenitores no han estado. Puede que el padre o la madre no abandonara propiamente a su hijo, pero sí que trabajara mucho y que el niño sintiera que alguno de sus padres o ambos no estaban a nivel emocional, sintiéndose así poco valorado y desprotegido, lo cual genera ese estilo de vínculo ansioso. Este estilo de vínculo se genera siempre en nuestra primera infancia y la clave es cómo se sintió el niño.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL APEGO ANSIOSO?

Ansiedad, un miedo profundo a la soleda... Son personas que siempre quieren estar en pareja, y cuando alguien las deja tienen miedo de no encontrar nunca más a nadie. Además, solo recuerdan lo bueno de la pareja, justifican siempre al otro, exigen más atención de lo normal, son demandantes, puede ser que hagan muchas llamadas y no dejan su espacio al otro. En definitiva, son personas que acaban dependiendo del otro para estar bien, y eso tiene que ver con la autoestima, con el hecho de complacer al otro para no acabar solas.

¿CÓMO SUPERAR EL APEGO ANSIOSO?

Tomando consciencia, entendiéndote y dándote a ti lo que sientes que no te dieron. Hacer esta revisión de la infancia es la que ayudará a la persona a ser consciente de lo que le sucede y a sanar estos vínculos. Se trabaja con la propia autoestima, con la línea de vida, priorizándose y aprendendiendo a hacer las cosas por uno mismo y ver lo enriquecedor que es estar con uno mismo, dándote cuenta de que eres la persona más importante de tu vida. En estos casos, un proceso de psicoterapia es de gran ayuda.