El vestido de la venganza de Tamara Falcó para Nochevieja es negro, con lentejuelas y está súper rebajado

Tamara Falcó es la máxima inspiración para nuestros vestidos de Nochevieja. Porque ayer ‘El Hormiguero’ despidió el año con looks de altura, además de Cristina Pedroche desvelando como será su vestidos para dar las campanadas. Tamara Falcó y Nuria Roca apostaron por las lentejuelas, mientras que Juan del Val por un jersey navideño con luces y música. Mientras que Cristina Pardo contó que llevará un estilismo de Alejandro de Miguel para dar las Campanadas. Pero Tamara Falcó tiene su propio vestido de la venganza para Nochevieja. Tamara Falcó nos tiene living, que diría ella. No os lo vamos a negar, pero nosotras aún no hemos superado que Tamara Falcó no se vaya a casar en este 2023. Como diría La Vecina Rubia, nos hicimos ilusiones y todo nos estaba quedando precioso. Pero si el culebrón con Íñigo Onieva ya nos dejó en shock, ahora no podemos superar la historia de Tamara Falcó y Hugo Arévalo. Pero dejando el cotilleo más puro a nuestros compañeros de Egos, nosotras nos vamos a centrar en otro lookazo como para Navidad de Tami. Si el fin de semana nos dejaba el perfecto look de invitada de boda para cualquier época del año, y después la manicura favorita para todo el año, también es ideal para Navidad. Ahora nos deja la máxima inspiración con este vestido de lentejuelas rebajado.

Si hace unos meses hablábamos del ‘traje de la venganza’ de Tamara Falcó, o del ‘vestido de la venganza’ de Tamara Falcó tras romper con Íñigo Onieva. Pero el suyo en rosa tendencia, alejado del negro más icónico de Diana de Gales. Hoy hablabamos del vestido de la venganza negro y de lentejuelas para Nochevieja.

Tamara Falcó con vestido de lentejuelas. FOTO: @taamara_falco

Jacaranda brillo Vestido lentejuelas, de TFP para Pedro del Hierro (197 euros)

Vestido lentejuelas. FOTO: Pedro del hierro

Se trata del vestido Jacaranda confeccionado en lentejuelas mini con escote en pico, manga encajada con hombrera y frunce en corona manga, volumen de manga recogido en puño. Además, de detalle de nudo cruzado en el delantero y falda larga con caída.