Todos los dardos de Shakira a Piqué en su canción con Bizarrap: de Hacienda a la edad de Clara Chía

Atendiendo a la promoción que se ha hecho del tema y a las estrofas que se han filtrado antes de su estreno, ya se podía intuir que el nuevo tema de Shakira junto a Bizarrap se convertiría en una bomba de relojería que estallaría en la cara de Gerard Piqué, y no ha defraudado. Si en ocasiones anteriores la cantante se mostraba sutil y utilizaba las indirectas para aludir a su expareja y los problemas que les llevaron a separarse, ahora va a por todas y no repara a la hora de aludir sin miedo al catalán y a la nueva novia de este, Clara Chía.

“Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, comienza cantando Shakira, en clara alusión a los títulos deportivos que Gerard Piqué ha conseguido a lo largo de su carrera. Pero la letra es mucho más contundente a cada segundo que avanza la canción: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú”.

No es este el único ataque que dirige a Clara Chía. De hecho, Shakira incluso llega a pronunciar su nombre en uno de sus juegos de palabras que tanto han dado que hablar en los últimos meses: “Tiene nombre de persona buena. CLARA-mente, no es como suena. Es igualita que tú”. Además, también se refiere a la diferencia de edad que separa a Chía de Gerard Piqué: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

En la canción, que superó los dos millones y medio de visualizaciones en Youtube solo en la primera media hora tras el lanzamiento, Shakira también apunta a la presión mediática con la que tuvo que lidiar después de darse a conocer su separación o a sus problemas con el Fisco: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta, y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Sin duda, un tema que dará mucho que hablar y que ya ha provocado la reacción de Gerard Piqué incluso antes de su lanzamiento. Horas antes, el futbolista publicó en su cuenta oficial de Twitter una serie de emoticonos circenses con los que parece dejar claro que todo esto le parece un show y un espectáculo de circo.