Cómo conseguir y lucir una melena blanca perfecta

Desde que empezase el año y con los propósitos de años que tenemos, nuestra melena no iba a ser menos y hemos decidido lucir nuestro pelo totalmente blanco y ha llegado el momento de cuidarlo. En los últimos meses hemos visto como la moda ha ido evolucionando de forma muy acelerada y como se ponían de moda cortes de pelo que, a día de hoy, triunfan como puede ser el flequillo de Sara Carbonero o la melena desfilada de Rocío Osorno. Y es que cuando hablamos de nuestra melena, las decisiones se complican. De hecho, ya pasó cuando se criticó a la Reina Letizia porque dejó ver sus canas con la naturalidad que su melena merecía. Y, meses más tarde, vemos como el blanco se vuelve a poner de moda (más que la canción de Shakira contra Piqué) y no solo porque se tiñan, si no porque se dejan crecer sus canas naturales.

Hay melenas que necesitan un respiro y las mujeres de más de 50 años saben que las canas son naturales y hay algunas de ellas, que les apetece lucirlas al 100% en su cabello. Pero, si el tratamiento del cabello rubio, a lo Carmen Lomana, es complejo, imagina el de una melena blanca total. Sin embargo, sabemos cómo conseguir lucir una melena blanca perfecta y te lo vamos a descubrir.

Las melenas de pelo blanco son difícil de mantener FOTO: pexels

Si eres de esas personas que se han cansado de tapar las canas y lo que deseas es dejarlas ver y lucir una melena perfectamente blanca, tienes varias opciones. Para las personas impacientes, la mejor opción es ir a nuestro salón de belleza de confianza y pedirle al peluquero que nos haga un corte de pelo de lo más moderno para poder empezar a lucir la melena sin tapujos. Pero, si eres de esas personas que quiere hacerlo poco a poco, habrá que ver la tonalidad ceniza que hay en tus canas y matizar con gris perlado (en el caso de que sea una melena rubia con canas) o hacer mechas para dar un poco de textura a una melena con diferentes tonalidades hasta conseguir el color deseado.

¿Cómo mantener el color blanco en una melena perfecta?

Es uno de los colores más complicados para nuestra melena, sobre todo, el mantenimiento. Pero, si que hay diferentes tips para que no se deteriore tan fácilmente.

Deberás incluir un champú específico para cabellos blancos y que te ayudará a mantener una melena perfecta y brillante. Mantener la hidratación de nuestro cabello con nuestra rutina capilar, con una mascarilla para reparar la melena y que esté perfecta. Usar gorros o sombreros para evitar los rayos se sol y que no consiga, de esta manera, un color amarillento. La keratina se vuelve un imprescindible y nos permite tener una hidratación adecuada, protege la cutícula capilar y cierra las escamas del cabello

Cómo conseguir el pelo blanco perfecta FOTO: pexels

Ahora es tu momento, si quieres cambiar de look y lucir una melena blanca perfecta, tienes todos los tips para consiguirla, cuidarla y llevarla perfecta allá por donde vayas.