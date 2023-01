10 productos de Mercadona para una rutina de belleza perfecta

¿Cuántas veces te has preguntado si los productos cosméticos más caros son más buenos que los más económicos? No sabemos tú pero, nosotras, muchas veces. No sabemos si será mejor Prada, Clarins o Charlotte Tilbury pero, lo que tenemos claro es que nuestra rutina de belleza es igual o parecida, con productos más baratos e igual de válidos. A ver, no podemos obviar que las firmas más importantes de la cosmética mundial tienen grandes componentes para crear sus productos (ya sea para nuestro rostro o para tener la melena blanca perfecta) pero, si eres de esas personas que no se puede permitir los cosméticos de alta gama, hoy te traemos una lista con 10 productos de Mercadona con la que tendrás una piel tan radiante como la de Vicky Martín Berrocal.

Incluir a Mercadona en nuestra rutina de belleza perfecta, no es un problema (aquí, quien no se cuida es porque no quiere). Hay productos de cosmética de la marca de supermercados que han triunfado en nuestro país, que se hacen virales y no solo es por su precio, si no por su eficacia. Desde el agua de avena que se viralizó en TikTok hasta sérums de pestañas que necesitamos para el cuidado de nuestros ojos. Lo único importante y que deberás tener en cuenta, es tu tipo de piel (o de cabello) y la frecuencia de uso; para el resto, coge papel y boli ¡empezamos!

Mousse limpiadora purificante, de Mercadona (4€)

Es ideal para derretir el maquillaje en tu rutina de skincare.

Mousse limpiadora purificante FOTO: Mercadona

Agua de avena, de Mercadona (3€)

Tonifica y refresca tras una limpieza facial.

Agua de avena Deliplus FOTO: Mercadona

Champú en seco, de Mercadona (2€)

Aporta volumen y limpia el cabello de dos o tres días. Es el más deseado y demandado por las influencers.

Champú en seco FOTO: Mercadona

Crema Esferas con vitamina E y ácido hialurónico, de Mercadona (2,99€)

Es de las más demandadas de Mercadona por su poder hidratante y revitalizador.

Crema Esferas con vitamina E y ácido hialurónico FOTO: Mercadona

Sérum con ácido hialurónico y cerámicas, de Mercadona (6€)

Uno de los más económicos del mercado y con unos resultados óptimos.

Sérum con ácido hialurónico azul y cerámicas FOTO: Mercadona

Crema hidratante Prevent Age Skin, de Mercadona (7€)

Incluye esta crema para prevenir el envejecimiento en tu rutina facial y nos lo agradecerás.

Crema hidratante Prevent Age Skin FOTO: Mercadona

Contorno de ojos Prevent Age Skin, de Mercadona (5€)

De la misma línea, el contorno de ojo es uno de los más vendidos de la firma.

Contorno de ojos Prevent Age Skin FOTO: Mercadona

El método curly: Pack ‘Curl Perfect’, de Mercadona (16,20€)

Las expertas en pelo rizado dicen que el Método Curly de Mercadona es perfecto para sus rizos y además, económico.

Pack 'Curl Perfect' FOTO: Mercadona

Perfilador de ojos negro, de Mercadona (3,75€)

Perfecto para iniciarse en el maquillaje. Tiene punta rotulador y hace un trazo perfecto y muy delineado.

Perfilador de ojos negro rotulador FOTO: Mercadona

Mini perfumes Flower Boom, de Mercadona (1,50€)

Una buena dosis de perfume en talla pequeña nunca fallará y es ideal para el bolso.

Mini perfumes edición limitada Flower Boom FOTO: Mercadona

Ahora es tu momento, solo tienes que ir a tu Mercadona de confianza y elegir los productos que mejor se adapten a tu piel (y tu bolsillo). Tu nueva rutina de belleza perfecta, te espera.