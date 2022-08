El secreto (de belleza) mejor guardado de Vicky Martín Berrocal

Que Vicky Martín Berrocal es una de las mujeres más comentadas de las celebridades actuales, es un hecho. Y si algo nos sorprende de la empresaria, es su belleza innata seguido de su piel radiante. Sí, hemos dicho piel radiante. La sevillana tiene un secreto de belleza que pocas veces cuenta y que nos desveló para que podamos disfrutar de la clave de su rutina facial y, por la cual, luce una piel luminosa y brillante los 365 días del año. Además, una de las cosas que hacen brillar a Vicky son el verano, los planes y estar rodeada de los suyos, ya que lo demuestra en sus redes sociales luciendo looks maravillosos durante todas sus vacaciones.

Cuando hablamos de rutina de belleza, tenemos un anglicismo en la cabeza muy presente, el skin care. Pero, ¿de qué se trata? Es fácil, es una rutina de belleza con protección para la piel, uno de los must de belleza más importantes a la hora de elegir los pasos a seguir para el cuidado facial. Hablando con Vicky Martín Berrocal, nos descubre uno de sus secretos de belleza más importantes y que, según confiesa, lleva reivindicando más de 16 años: ‘’Tengo amigas que llevan años escuchándome decir esto, pero es que es así. Yo recomiendo no tomar el sol, en la cara’', confesó la empresaria. Si analizamos las rutinas de belleza, por lo general, se recomendar desde un desmaquillarte adaptado a nuestro PH de la piel, hasta una hidratante ideal para nuestro tipo de piel y rostro. De esto, Vicky Martín Berrocal, nos tiene informados en sus redes sociales. Pero, nos ha confesado qué producto es uno de sus favoritos y punto clave para que su piel luzca perfecta y radiante, durante todo el año.

En la rutina de la sevillana se encuentra uno de los descubrimientos más potentes (dentro de la cosmética), estamos hablando de C E Ferulic de SkinCeuticals, se trata de un serum de vitamina C que ayuda a revitalizar la piel y que luzca con un brillo especial cada día. Además, según confiesa Vicky Martín Berrocal, una de sus protecciones solares favoritas es, también, de SkinCeuticals: ‘’Uso la protección durante todo el año. En mi cara no entra un rayo de luz, desde hace muchos años’', sentenció la sevillana.

Pero, eso no es todo, la empresaria ha confesado en sus redes sociales, este verano, que llegaba el momento de celebrar la belleza real con tratamientos que no podían faltar en su rutina de belleza, en este caso, para el cuerpo: ‘‘estos dos tratamientos de EliFexir de Laboratorios Phergal, Color Dren + Cacao Sense, se han convertido en mis aliados perfectos para lucir mis piernas de la mejor manera sea la estación que sea. Cacao Sense, exfoliante reductor que huele que alimenta, a chocolate y Color Dren, gel maquillaje de piernas con efecto drenante y glow de playa’’.

Sin duda, Vicky Martín Berrocal es una de las mujeres más cotizadas del panorama nacional y referentes en belleza, por ello, tendremos que seguir sus pasos para lucir una piel radiante durante los 365 días del año.