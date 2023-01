El abrigo de borrego de Mango que tiene María Pombo es todo lo que necesitan las chicas que mejor visten de Madrid para los días más fríos

El 2023 ha empezado muy fuerte y si no que se lo digan a María Pombo. Después de que la influencer visitara el plató de ‘La Resistencia’ se especuló mucho sobre el embarazado de María Pombo y su posible filtración para aumentar el hype. Y, ahora, tras varios días después de que la influencer anunciara, en sus redes sociales, que está embarazada de su segundo hijo y que traerá un ‘’hermanito para Martín’', el año se convierte en lo más interesante. Además, si algo nos gusta de las mujeres embarazadas, es que, las expertas en moda, siguen luchando por ser las mejores vestidas, ya lo hemos visto en Violeta Mangriñán, María Fernández-Rubíes o Paula Echevarría. Las tendencias son la clave y nuestras influencers lo saben.

Pero, eso no es todo, nuestro país atraviesa su primera ola de frío del año y antes de que vivamos una Filomena 2.0, María Pombo ha decidido fichar el abrigo de borrego más top del momento y con el que las chicas más pijas de Madrid pasan la temporada de invierno. Lo tenemos claro, María Pombo es una cazatendencias y ya se hizo con los primeros de los fichajes que triunfarán este año en los looks de temporada, con el que no pasará frío y además, estará de lo más ideal.

María Pombo con abrigo de borrego de Mango FOTO: @mariapombo

María Pombo lo tiene claro, ella no pasará frío este temporada por las calles de Madrid y ha elegido este abrigo de pelo con diseño recto oversize de Mango para soportar mejor las bajas temperaturas. Se trata de un abrigo con bolsillos delanteros y cierre de botones, estilo trenca. Además, tiene unos finos ribetes en color chocolate para hacer contraste. Eso sí, en la web de Mango está agotado, te tocará buscarlo en tienda, que aún quedan algunos.

Abrigo pelo apliques, de Mango (89,99€)

Abrigo pelo apliques FOTO: mango

Este invierno, supera las bajas temperaturas de la capital (y el resto de España) con el abrigo de Mango que propone María Pombo.