María Fernández-Rubíes nos desvela los vaqueros más deseados del otoño y son de esta marca española

Te hemos contado cuál es el color favorito de vaqueros de esta temporada. Y también te hemos adelantado todas las tendencias de vaqueros que vas a ver en los próximos meses. Porque no hay prenda más versátil que un bonito y favorecedor jean. Especialmente en esta época de entretiempo donde se pasa del frío al calor en solo unas horas y muchas mañanas no sabes qué ponerte. Por todo ello somos unas convencidas defensoras de este pantalón, y muchos de nuestros looks favoritos del otoño lo demuestran.

Combina igual de bien con una camisa clásica para ir a trabajar como con un top especial para salir de fiesta o incluso con un bonito y romántico cárdigan de punto para salir a comer o a dar una vuelta los domingos. Es por eso que muchas veces encontrar el modelo perfecto es para muchas todo un arte. Las premisas son que sea a la moda (pero no demasiado, de tal manera que pueda seguir contigo varias temporadas), que favorezca a tu silueta y que sea lo suficientemente cómodo para permitirte hacer todo tipo de planes sin caer en el aire chandalero para que no sea demasiado informal.

Pues bien, hemos encontrado uno que cumple con todo estos requisitos, y las claves nos las ha dado María Fernández-Rubíes. La influencer nos ha demostrado con su último look cómo el vaquero sigue siendo igual de perfecto aunque estés embarazada. La prueba el diseño bicolor y de efecto tie-dye que ella ha lucido, y que lo firma Name The Brand, la marca de otra influencer e íntima amiga María Pombo.

Pantalón Texas denim recto bicolor con cintura alta y bolsillo francés, de Name The Brand (89,95 euros)

Pantalón Texas denim recto bicolor con cintura alta y bolsillo francés, de Name The Brand FOTO: Name The Brand

María Fernández-Rubíes ha elegido otra de las prendas virales de la temporada para combinarlo, el famoso tank top en color blanco que nos evoca un aire indudablemente dosmilero. Y otro toque también de los 2000, el cinturón cadena y los zapatos de punta. Sencilla y perfecta.