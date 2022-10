Este es el vestido de María Pombo con mangas abullonadas que necesitas en tu armario para conquistar la temporada

Que María Pombo es una de las expertas en moda más top del momento, es un hecho. La influencer nos ha sorprendido con uno de los looks estrella del otoño y tenemos claro que lo necesitamos en nuestro armario para desafiar al invierno y a las bajas temperaturas. María Pombo, que recientemente fue tía de su sobrina Matilda, hija de Marta Pombo, está pletórica con el título de madrina y no para de sorprendernos con su belleza y lookazos. De hecho, las noches de otoño, podrían ser mejores con este vestido de María Pombo, que tiene el color más ideal y unos detalles dignos de copiar.

María Pombo con Vestido Amaretto de Name The Brand FOTO: Instagram

Lo tenemos claro, María Pombo nos ha dado la clave perfecta para triunfar este otoño y hacernos con el street style de nuestra ciudad. No importa donde vivas, este vestido es la pieza perfecta para ser la envidia y brillar por donde vayas. Se trata del vestido Amaretto de Name The Brand, un diseño corto con cuello redondo y manga larga abullonada, con detalle de cinturilla fruncida que hace efecto tipazo y con el que podrás ceñir tu cintura para marcar más la silueta a modo de corsé. Además, este vestido tiene un color verde caqui muy tendencia en la época en la que estamos y con el que, estamos seguras, brillarás por encima de todo. Y, si quieres tener el look perfecto, combinado con botas altas y conviértete en la experta en moda que necesita tu ciudad.

Vestido Amaretto, de Name the Brand (89,95€)

Vestido Amaretto FOTO: Name The Brand

Es el momento de brillar en las tardes de otoño y que mejor que hacerlo con un look inspirado en María Pombo y de su propia marca (todo queda en familia), lo elegirás por la fantasía de sus mangas y te quedarás por lo bien que sienta. Sin duda, un vestido que te solucionará un look en cinco minutos y con el que no se te resistirá ningún tarde de otoño con amigas.