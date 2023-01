El cárdigan de perlas rebajado de María Pombo es el que queremos para todos nuestros pantalones negros

María Pombo es una de las grandes protagonistas de la semana después de confirmar su embarazo, pero no solo eso, también nos sigue creando necesidades de moda a través de su cuenta de Instagram. Y esta vez ha sido con un cárdigan de perlas que no puede ser más bonito y estar más rebajado y es de su unas de sus marcas de ropa, Tipi Tent. Porque hay chaquetas que te hacen directamente el look y esta de María Pombo es todo lo que necesitamos para hacer de un total black un estilismo de lo más especial. Y la mejor noticia es que está súper rebajada en su web, por eso ha sido verlo en María y necesitarlo en nuestro armario para darle ese toque más elegante a nuestros looks más casuals. Porque si las chaquetas de lana siempre son un imprescindible en el armario de las que más saben de moda, más aún si son tan especiales y con perlas como esta. Porque la puedes llevar con unos vaqueros pitillo como Paula Echevarría o Georgina Rodríguez, hasta con un pantalón de vestir como el de la Reina Letizia. Lo que está claro es que con este cárdigan tendrás el toque elegante incluso con leggings como Mariló Montero.

Por eso María Pombo se ha convertido en una de las influencers más importantes de nuestro país, porque es experta en crear necesidades a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram como ha hecho con nosotras mismas con este cárdigan con perlas.

María Pombo con chaqueta de perlas de su rebajas. FOTO: @mariapombo

Chaqueta mangas abullonadas beige, de Tipi Tent (45 euros)

Chaqueta perlas. FOTO: Tipi Tent

Un cárdigan con botones de perlas de rebajas de invierno de Tipi Tent que como ha demostrado María Pombo, le da el toque final a un look en tono negro como el que ha elegido ello con camiseta y pantalón negro.