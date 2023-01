Porque en las rebajas de Zara aún podemos encontrar maravillas como este abrigo de tachas de Rocío Osorno

Rocío Osorno no deja de crearnos necesidades de moda, eso es un hecho. Y ahora lo acaba de hacer con este abrigo de tachas que es una de las últimas maravillas que vamos a encontrar en las rebajas de Zara. Porque hay muchos abrigos de invierno, pero no todos tan bonitos como este de la marca estrella de Inditex que nos va a hacer el look por completo. Si un abrigo negro es la prenda estrella por excelencia que no puede faltar en el armario de las mujeres que mejor visten cada invierno, este de Rocío Osorno va a ser el más estiloso que podemos ver con un precio ‘low cost’, y más ahora que ya está con las terceras rebajas de Zara. Un abrigo que bien podríamos encontrar en el armario de Paula Echevarría, Carmen Lomana o Mariló Montero. Y aunque la influencer sevillana lo ha combinado con un un estilismo más casual con jersey azul y pantalones, también quedaría perfecto con un look de noche con un vestido muy corto como el de Georgina Rodríguez, porque es una prenda de abrigo que hace elegante todos los outfits y además, le da ese punto rockero que tanto nos gusta.

Con este frío que tenemos esta semana en Madrid, que quién dice Madrid podía decir Londres, solo podemos pensar en abrigos calentitos que además de hacernos el look nos ayuden a no pasar frío en nuestro ritmo frenético que llevamos. Y la verdad, es que si el abrigo de paño de Pull&Bear se ha convertido en la estrella de la temporada, este de rebajas de Zara no se queda atrás.

Abrigo lana tachas limited edition, de Zara (79,99 euros)

Abrigo rebajas Zara. FOTO: zara

Un abrigo abrigo con tachas de Zara que es perfecto para mujeres de 30 años como Rocío Osorno o para mujeres de 50 años. El clásico abrigo camel, el de piel, la gabardina, estas son las tendencias en abrigos que de verdad importan de cara este invierno 2023 que está pegando tan fuerte con tantas olas de frío. Los clásicos abrigos en tono camel y en color negro siguen liderando las listas de tendencias y posicionándose como un auténtico salvavidas estético que debe tener un hueco como estrellas del vestidor de las mujeres que mejor visten. Y este de Zara es la última joya que hemos descubierto en estas rebajas de invierno 2023.