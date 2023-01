Las botines con cordones de Mango de Rocío Osorno son los que las chicas que mejor visten de Madrid llevan hasta con pantalón de chándal

Porque no solo de botas muy altas y zapatillas viven las tendencias de calzado en este inicio de 2023, y Rocío Osorno nos dejó claro hace unas semanas que los mocasines de Zara que no pueden ser más tendencia para todos nuestros looks de invierno. Y es que Rocío Osorno, es mucha Rocío Osorno, y no hay día que no nos cree una necesidad y la mayoría de veces de la marca de Marta Ortega. Y ahora nos ha hecho necesitar estos botines con cordones de Mango que necesitamos llevar con pantalones de chándal y chaleco de doble faz. Primero fue la bomber viral de Zara que está rebajada (y agotada) pero que las mujeres de 50 años como Carmen Gimeno ya lucen también por las calles de España. Y ahora nos ha hecho necesitar estos botines de cordones de Mango que las chicas que mejor visten de Madrid van a querer llevar con pantalón de chándal y chaleco de doble faz de nueva colección de Zara. Unos botines que van a hacer que nos olvidemos de las botas más altas de la Reina Letizia o de Georgina Rodríguez, y hasta de las botas cowboy de Mariló Montero.

Un look casual que Rocío Osorno ha elegido para ir a trabajar y que nosotras necesitamos para esta semana tan fría en Madrid y con nieve incluida. Por eso a nuestros estilismos de la semana solo pedimos que sean cómodos y de lo más calentitos como con estos botines de Mango.

Rocío Osorno con botines de Mango. FOTO: @rocioosorno

Botines piel cordones, de Mango (79,99 euros)

Botines cordones. FOTO: Mango

Un botín 100% piel bovino de caña media con punta redonda, suela track y cierre lateral de cremallera que Rocío Osorno ha combinado de la forma más casual con pantalón de chándal de Zara por dentro de los botines, camisa blanca medio abierto y un chaleco de doble faz de nueva colección de Zara que es perfecto para esta borrasca.