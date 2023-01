La falda corta de lunares de rebajas Zara se lleva también en invierno como Rocío Osorno con jersey y botas muy altas

El que avisa no es traidor, y eso es lo que nos pasa a nosotras cuando os decimos que esta falda corta de lunares de las rebajas de Zara se va a agotar muy rápido. Y todo culpa de Rocío Osorno que ha creado un lookazo en este Reels de rebajas en su perfil de Instagram que es todo lo que necesitamos para sobrevivir al ‘Blue Monday’ y a la borrasca ‘Gérard’ que parece que hoy nos va a hacer salir volando en Madrid. Así que consejito de madrugadora, si aún no has salido de casa, abrígate. Y no vamos a tener ningún problema en crear looks de invierno de lo más fashion después de ver todas las opciones que nos ha dado Rocío Osorno que parecen sacadas de la tercera temporada de ‘Emily en París’. ¡Qué estilazo tiene esta chica, amigas! Y también apostando por las botas muy altas como ha hecho la Reina Letizia o Georgina Rodríguez en los últimos días, una tendencia que también ha conquistado a Paula Echevarría o Carmen Lomana.

Pero no solo eso, ¿os suena la falda corta de lunares de Zara que lleva? Si, es aquella falda que triunfó como la pólvora en la Feria de Abril y que ahora la influencers nos ha dejado claro que los lunares también se pueden llevar en invierno con jersey y botas muy altas. Y para muestra, un botón con este vídeo con prendas de rebajas de invierno 2023.

Rocío Osorno con falda de rebajas de Zara. FOTO: @rocioosorno

Porque nunca hubiéramos pensado en combinar esta falda de lunares de Zara de lo más flamenca con un estilismo de invierno total como el de Rocío Osorno con jersey rosa, camisa blanca debajo, chaqueta crop negra, medias y botas muy altas. Pero la verdad es que nos parece una fantasía y como decíamos lo podría llevar la mismísima ‘Emily en París’ en la serie de Netflix.

Pero no solo el look con la falda de Zara, todas las prendas que ha encontrado Rocío Osorno en las rebajas de invierno 2023 son una fantasía y más aún, como las combina ella.