Esta es la cazadora rosa de Zara de Rocío Osorno que sí vamos a poder comprar en las rebajas de invierno 2023 este viernes

Rocío Osorno no deja de marcar tendencia y crearnos necesidades de moda en este inicio de 2023, eso es un hecho. Y si no tenía bastante con el lookazo que se marcó para empezar el año al igual que Paula Echevarría, o ayer que nos dejaba el vestido rosa con plumas perfecto para una invitada de boda, hoy sigo en el mood todo al rosa y nos ha enamorado con esta cazadora corta rosa de Zara que la buena noticia es qu estarás de rebajas. Y cómo no, lo hemos descubierto gracias al truco definitivo para saber qué prendas estarán con descuento en Zara antes de que empiecen las rebajas de invierno 2023. ¿Aún no te has enterado? Pues mira que te lo contamos nosotras primero el lunes y otros medios ya nos están copiando el artículo, para variar. Hasta ‘Emily en París’ se ha quedado alucinando, y no es para menos amigas. Mientras nosotras seguimos de resaca con los looks de las campanadas de Mariló Montero o Cristina Pedroche, o los estilismos para empezar el año de Paula Echevarría o Rocío Osorno, esta cuenta de TikTok nos ha dado el truco definitivo para saber que prendas de Zara tendrán descuento antes de que arranquen las rebajas de invierno 2023.

¿Estáis flipando? Nosotras también porque ya lo hemos puesto en práctica y os vamos a chivar que la bomber más viral de Zara en estos momentos también va a estar rebajada, y eso que nosotras teníamos serías dudas por ser de nueva colección y un producto tan demandado. Pero, ¿cómo saber que prendas de Zara estarán de rebajas? Muy fácil, solo tienes que ir a tu buscador de confianza (no a la app) y poner ‘Zara International’, esa búsqueda te llevara directamente a la web internacional de Zara en la que ya están de rebajas de enero y ahí podrás buscar la referencia de la prenda, zapato o accesorio que tienes fichado para comprarte en rebajas y saber si finalmente Marta Ortega y compañía han decidido ponerlo en descuento. Y esta cazadora corta rosa que ya ha estrenado Rocío Osorno en en Tenerife, sí estará de rebajas en Zara.

Cazadora corta botones, de Zara (29,95 euros)

Cazadora corta botones. FOTO: Zara

Esta cazadora de Zara de rebajas de cuello solapa y manga larga con bolsillos delanteros de plastrón con solapa y cierre frontal con botones metálicos a presión que Rocío Osorno ha aprovechado las altas temperaturas de Tenerife para estrenarla con top blanco, short blanco y botas altas.