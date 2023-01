Leonor Watling: “He tenido mucha suerte en mi carrera”

Cine, televisión y música. Parece que no hay desafío imposible para Leonor Watling, ¿o si lo hay? La polifacética actriz protagoniza No me gusta conducir, serie que ha sido galardonada por Mejor serie de comedia, Mejor actor protagonista (Juan Diego Botto) y Mejor actor de reparto (David Lorente) en los Premios Feroz celebrados el pasado fin de semana.

Iria es el personaje interpretado por Leonor Watling y aunque en la ficción sí conduzca, asegura que sacarse el carnet de conducir es una tarea que tiene pendiente. «Yo creo que en el fondo el universo y yo no queremos que tenga el carnet de conducir. Aun así, me he vuelto a apuntar a la autoescuela», desvela entre risas. Además reconoce ser una afortunada «He tenido mucha suerte en mi carrera» ya que puede ejercer la profesión de actriz y de músico con total libertad.

Leonor Watling FOTO: Ana Mañez

Hace más de veinte años que comenzaste a trabajar como actriz. ¿Cómo crees que has evolucionado profesionalmente? Yo creo que muchísimo. Espero haber aprendido de cada experiencia. Creo que entiendo más el oficio. Respecto a la interpretación en televisión, en cine y en la ficción entiendo más el equipo. Comprendo más el trabajo en conjunto de todos los oficios que se juntan para rodar una película, y cuanto más entiendo más me gusta y más bonito me parece.

¿Y en lo personal? Pues menos de lo que me gustaría. Yo pensé que con esta edad ya estaría más tranquila. No tanto como uno cree. Seguimos siendo bastante parecidos a cómo éramos, pero creo que con menos ansiedad, con menos miedo y tomándome menos en serio. Fundamentalmente he ganado más sentido del humor.

¿Qué le puede aportar al espectador esta comedia (No me gusta conducir)? Que es una serie magníficamente escrita, es una comedia deliciosa. Tiene a Juan Diego Botto haciendo comedia, que eso es lo más. Y a David Llorente, que no quieres que las escenas entre ellos dos terminen nunca. Yo creo que es un muy buen rato que además de reírte es muy bonito.

¿Qué tienes en común con Iria, tu personaje en la serie? Creo que tengo esa compasión que tiene Iria, es buena persona y yo intento serlo.

En la serie, tu personaje se lleva genial con su expareja, ¿tú te llevas igual de bien con tus ex? En general sí, de hecho es muy bonito también ver ese tipo de relaciones. Normalmente los ex en ficción suelen ser espantosos, siempre están ahí para meter un palo en la rueda de la bici y en la vida yo conozco a mucha gente que se lleva muy bien con sus ex.

¿Tienes carnet de conducir? No. Aprobé el teórico y me caducó. Lo he pagado varias veces y siempre me salían rodajes. Cuando aprobé el teórico, había huelga de examinadores. También tenemos la suerte de vivir en un país que tenemos unos transportes públicos maravillosos.

En los rodajes, los actores creáis unos vínculos entre vosotros que cuando termina la grabación se rompen y toca otra vez empezar de cero. ¿Cómo llevas esto? Me he acostumbrado, pero regular. A la vez tienes la sensación de conocer a gente fantástica, pero son vínculos que se quedan como encapsulados en el tiempo y cuando te vuelves a ver se vuelven a abrir como un tarro a la misma temperatura a la que estaba. Pero es verdad que vas dejando muchos tarritos, y hay momentos en la vida en que me encantaría tener la capacidad de tener continuidad.

¿Qué es lo que más te gusta de ser actriz y lo que menos? Lo que más me gusta es el trabajo en equipo, es precioso. La gente que no ha estado nunca en un rodaje no se imagina el nivel de camaradería y de engranaje entre lo técnico y lo artístico. Lo minucioso que es. Yo lo disfruto muchísimo. Esa voluntad de un equipo de gente trabajando todos para un mismo objetivo es genial. Lo que menos, la inestabilidad. Resulta muy duro no saber nunca lo que vas a tener dentro de un mes.

¿Qué tipo de series te gusta ver? Yo soy una espectadora superfácil. A no ser que no me guste nada y entonces empiezo a ver el decorado. Me gustan mucho las series policiacas, las comedias y la buena escritura en general.

Además de ser actriz también tienes tu grupo musical, Marlango, ¿cuál de las dos facetas te define más? Yo creo que la intersección de esas dos cosas. Durante mucho tiempo creo que una me ayuda mucho en la otra y creo que ya no sabría escoger. No sabría estar sin alguna de las dos.