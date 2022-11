Como dice Leonor, «La autoescuela es como antes la mili, todos tenemos una historia». Pero aun así parecía imposible que una trama sobre dicha experiencia diese para seis episodios. Esta ha sido la imprudencia que ha decidido correr Borja Cobeaga. «No me gusta conducir», toda una declaración de intenciones contra el mítico eslogan de Toni Segarra, cuenta la historia de un cuarentón que decide sacarse el carné, superando por fin sus traumas. Este profesor de universidad cargado de ego es interpretado por Juan Diego Botto. Su personaje mantiene aún una estrecha relación con su expareja, algo poco convencional.

Este personaje femenino, al que da vida Leonor Watling, es quien le ha llevado en coche a todos sitios, pero a pesar de que ya no duerman en la misma cama, ella sigue haciendo de su chófer. «Que él se saqué el carné supone la verdadera ruptura entre estos dos personajes. A partir de ese momento ya no se necesitarán. El camino en coche hasta la universidad era la excusa para seguir viéndose y no tener que exteriorizar que no quieren perderse el uno al otro. Por eso suele coincidir que la gente a la que le gusta que la necesiten tiene dificultades para verbalizar sus sentimientos», reflexiona Leonor demostrando que este personaje ha dejado huella en ella.

Rodaje de la serie "No me gusta conducir" FOTO: Padu TNT

Sin embargo, la actriz está convencida de que la relación que establecen ambos personajes tras su ruptura debería ser más habitual. «Creo que como sociedad tenemos una tarea pendiente sobre la convivencia con las exparejas. A mí me cuesta entender la famosa frase de Ayuso, viendo como una ventaja no volverte a encontrar con tu ex. Obviamente, hay casos y casos y entiendo que no quieras cruzarte con alguien que te ha hecho daño. Pero en el resto de hipótesis no entiendo por qué no querrías olvidar todo lo que te une y has compartido con esa persona».

Como intérprete, ella sufre en su profesión la ruptura constante de fuertes vínculos que se establecen durante tres meses de rodaje. «La gente dice que los actores somos unos exagerados cuando nos reencontramos con un compañero de rodaje meses o años después, pero yo es algo con lo que lo paso fatal», reconoce Leonor mientras se ríe. La gente no se imaginaría lo que puedes llegar a conectar en un rodaje de solo unos meses, y más si ha coincidido con un periodo muy intenso de tu vida».

Más allá del volante, la serie reflexiona sobre los prejuicios acerca de la edad y de la experiencia de seguir siendo alumno aunque ya puedas hasta ser profesor. «Creo que, precisamente, no hay nada más infantil que juzgar por la edad», comparte Leonor. «En los países anglosajones está mucho mejor visto no dejar de formarte, aunque ya estés en edad laboral e incluso de jubilarte».

Tanto la actriz como el creador de la serie comparten la idea de que todas las generaciones acaban criticando a la siguiente. «Siempre hay algún compañero que cuando comenzamos un nuevo trabajo dice que esa trama él ya la ha visto, pero no nos damos cuenta de que siempre habrá gente para la que es la primera vez. Pasa lo mismo con la música, la nostalgia acaba romantizando las épocas pasadas».

Durante la promoción Watling ha reconocido los motivos por los que no tiene el carné: «En verdad tengo miedo de hacer daño a alguien y además, cada vez que intento sacármelo me sale un montón de trabajo. Hasta me caducó el teórico una vez. Es mi truco para no dejar de rodar», dice entre risas. La autoescuela es como el idioma que tenemos pendiente por aprender, siempre hay una excusa para no ponerte a ello.