Sara Carbonero se va de concierto con el look más rockero con vaqueros de tiro alto, gabardina de piel y camiseta con mensaje

Sara Carbonero despide el año disfrutando de la música y dando gracias a las vida aunque este final de año haya vuelto a ser duro para ella. Pero es una guerrera, una valiente y un ejemplo de superación. Y entre todos esos mensajes que nos deja a través de su cuenta de Instagram, la periodista nos acaba de mostrar que anoche se fue de concierto de Viva Suecia para terminar el año escuchando música en directo como a ella le gusta. Porque Sara Carbonero es toda una melómana y nos lo demostraba cada semana en su programa de radio. Pero además de eso, nos acaba de dejar otro look de esos perfectos para irnos de concierto durante todo el 2023 que está a punto de empezar. Nada de lentejuelas ni brillos, Sara Carbonero es experta en marcarse looks de altura con las prendas más básicas y lo acaba de volver a demostrar con este estilismo de lo más rockero. ¿El problema? Que necesitamos un concierto pronto para poder copiarle este lookazo a la periodista. Si el otro día nos hacía necesitar un chándal elegante o un conjunto de lo más calentito que adorarían hasta los Reyes Magos, hoy nos deja claro que las prendas de piel, los vaqueros y las camisetas más básicas con mensaje, no pueden faltar en su armario.

Y es que Sara Carbonero ha optado por rescatar de su armario el trench de piel que ya lució en París hace unos meses y lo ha combinado con una camiseta blanco con mensaje muy rockero, vaqueros de tiro alto en color azul oscuro y un cinturón de hebilla grande y plateada tan en tendencia. Unos vaqueros que también no faltan en el armario de Carmen Lomana.

Sara Carbonero se va de concierto para despedir el año. FOTO: @saracarbonero

Un look de esos de matricula de honor con el que Sara Carbonero se gana una vez más el título de ser una de las mejores vestidas con las prendas más básicas que todas las mujeres tenemos en nuestro armario.