La vuelta al cole de Sara Carbonero es toda la inspiración que necesitamos para nuestros looks más básicos de enero

Sara Carbonero ha vuelto a publicar una foto en su cuenta de Instagram después de unos días desaparecida. Y es que no ha sido un inicio de año fácil para la periodista, el mismo día que celebraba el cumpleaños de su pequeño Martín, perdía a su querida amiga Elena Huelva. Fue entonces cuando la vimos viajar hasta Sevilla para darle el último adiós, y desde entonces no habíamos vuelto a saber nada de ella. Y ya la echábamos de menos. Pero como le gusta decir a Sara Carbonero, que siga el baile. Y el baile sigue con la vuelta al cole de sus pequeños después de Navidad. Y para llevar a sus hijos al colegio, Sara Carbonero nos ha dejado este selfie en el coche con la luz de la mañana, poco maquillaje, su melena ondulada y un jersey de grecas de esos que nos gustan tanto en invierno y que forman parte del armario de básicos de la periodista. Porque si hace unos días nos enamoraba con el peto de terciopelo rebajado de Slow Love, o el look perfecto para los días más fríos del invierno, hoy lo hace con esos jerséis que son eternos en nuestro armario cada invierno y que siempre nos salvan de esos momentos de no saber que ponernos.

Aunque no vemos mucho más del look de Sara Carbonero, es un jersey de grecas de lo más invierno en tonos rosas, blancos y granates que perfectamente podía combinar con unos jeans y unas botas cowboy para un look más casual o también con una falda o un vestido debajo con botas altas para darlos un estilismo más boho de esos que tanto le gustan a ella.

El look de vuelta al cole de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Y es que no hay nada que nos guste más que la belleza natural de Sara Carbonero y sus looks más básicos que son inspiración a diario, ya sea para llevar a nuestros hijos al cole o para ir a comer con amigas.