Sara Carbonero: “En todo lo que hagas en la vida tienes que ser tú, tener tu propia esencia”

Hay personas que nacen con estrella, con esa luz que es difícil de explicar y que conquistan todo lo que hacen. Y eso y mucho más es Sara Carbonero, una de nuestras celebrities favoritas, periodista, empresaria, mamá orgullosa y mujer empoderada que inspira en cada unos de sus pasos. Con todo lo que hace, triunfa, y eso es en gran parte por tener un alma bonita combinada con su talento. Hace ya diecisiete años que entró en nuestras casas a través de la radio y la televisión, con sus ojos de gato y su voz en calma. Pero no solo ha triunfado como periodista, si no como imagen de muchas firmas, empresaria con su propia marca de moda Slow Love y también con sus colecciones de joyas con Agatha París. Por todo eso, en Lifestyle de La Razón hemos aprovechado para sentarnos a charlar con Sara Carbonero en una tarde soleada y fría de noviembre en las alturas de Madrid. Como si de Lady Madrid se tratara, los gatos también andan colgados de ella.

Eclipse es el nombre de la nueva colección de Sara Carbonero para Agatha París. Una colección enigmática, protagonizada por piedras naturales como el ojo de gato, la piedra luna y la blue sandstone. Una colección llena de magnetismo, donde las fases de la luna se convierten en los mejores complementos, sobre tonalidades que recuerdan una noche estrellada: en blanco y azul marino. Eclipse propone auténticos total looks con collares, pendientes, pulseras y anillos que atraerán todas las miradas. Una colección que es Sara Carbonero en toda su esencia, son su estilo tan boho y slow, inspirada en una noche que miraba a la luna. ¡No te pierdas la entrevista con Sara Carbonero!

¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? Porque con todo lo que hemos vivido en los últimos años, creo que aún sigue siendo lo más importante.

Estoy bien, muchas gracias. Está todo bien, estoy tranquila, en un muy buen momento personal y profesional, con proyectos como este con Agatha que ya llevo muchos años pero es verdad que estoy con otros proyectos que es la eterna frase de “aún no puedo contar”, pero que estoy activa y en un muy buen momento. Un momento de mucha calma, de introspección, como me decías tu ahora que hemos empezado a valorar lo importante y sigo en ese punto. Tener momentos para mi, calma, estoy haciendo mucho deporte, meditación. He notado ese cambio de empezar a cuidarme más.

Valorar al fin y al cabo las pequeñas cosas de la vida, porque un día nos pararon a todos de golpe y empezamos a vivir el ahora y dejar de planear tanto.

Sí, exacto. Yo creo que a todos nos dio la vida este revolcón de la pandemia y la crisis global y de salud que ha sido durísima para todas las familias que han perdido a sus seres queridos y yo creo que estamos todos viviendo mucho el presente, que es lo que es más difícil. Yo lo digo, pero me cuesta porque siempre acabamos pensando en el futuro. Pero yo puedo decir que estoy viviendo mucho el presente. Y ya menos profunda, porque yo soy muy intensa, muy contenta con todos los proyectos, con mi marca Slow Love, con la nueva colaboración con Agatha, marcas que siguen confiando en mi después de tantos años. Yo veo que va pasando el tiempo y digo, si yo ya estoy un poco mayor.

No digas que estás mayor, que alguien se va a enfadar.

(Risas) Ya me entiendes, que llevo tantos años haciendo cosas como 15 o 16 años. Pero estoy muy tranquila, muy en paz y con cositas que estoy haciendo que no las estoy comunicando tanto porque están cociéndose. No me gusta comunicar algo hasta que no esté ya avanzado y consolidado.

Decías ahora, muchos años colaborando con marcas, si no me equivoco empezaste en 2014 a ser imagen de Agatha París y luego ya vinieron tus propias colecciones. Ocho años de su mano.

Sí, en 2014 empecé siendo embajadora y luego ya en 2015 empecé a diseñar mis propias colecciones. Siempre me gusta matizar lo de diseñar porque yo lógicamente no soy diseñadora de joyas pero pongo mi visión, las cosas que inspiran y de la mano de ellas que son las profesionales, acabamos haciendo cada colección. Yo intento plasmar mi esencia y lo que me gusta. En 2015 fue la primera colección de letras.

Bueno, aquella colección fue todo un éxito.

Fue un éxito y mira que cosa más simple, pero yo me sentía muy identificada porque las letras y escribir es lo que más me gusta del mundo. En ese momento no había mucho en el mercado y todo el mundo para aquella Navidad compraba la inicial de un familiar para regalarla.

Es lo bonito también de diseñar joyas, que a todo el mundo le recuerdan a un momento o a una persona especial de su vida y al final puedes poner tu alma en cada creación.

Yo soy además muy partidaria de esos. Por ejemplo, llevo este anillo de mi abuela, o una alianza que comparto con tres amigas de Portugal. Yo creo que si las joyas tienen un significado es mucho mejor. No soy muy ostentosa a comprarme joyas de lujo o muy caras, por eso creo que Agatha es perfecta en relación calidad y precio. Creo que si tienen un valor añadido es mucho más especial y ver que voy viajando por un país y me inspira, pues un atardecer, una canción... Cuando estaba en Portugal hicimos la colección ‘Saudade’ que fue la palabra que más me marcó e incluso la tengo tatuada. Ellas han confiado en mi y les doy las gracias porque ha funcionado y a la gente le ha gustado por eso que dices tú, que es más que una joya porque tiene una historia detrás.

Y en esas historias que hay detrás de cada colección, explícanos un poquito más que hay detrás de ‘Eclipse’.

Esta colección tiene que ver mucho con la luna, en los eclipses. En fluir, ese punto hippie y boho de las cosas, porque mi estilo es así. Por eso no soy de joyas muy sofisticadas, si no de este tipo de joyas que se pueden mezclar las unas con las otras, combinarlas con piedras muy bonitas. ‘Eclipse’, no me puede gustar más este nombre, hemos tenido uno reciente y yo creo mucho en los ciclos de la luna. Cada vez creo más en que todo está conectado y nos afecta en lo personal, somos una cosa muy pequeñita en algo muy grande y cada vez lo estamos comprobando más con los sustos que nos da la vida. Por eso en esta colección hay mucha luna. Y todo nace de una noche que yo estaba viendo la luna y se me encendió la bombilla. Hay piedras muy bonitas pero discretas y mates como a mi me gusta vestir. Por eso tenemos la aventurina, el ojo de gato y la piedra luna. Creo mucho también en el poder de las piedras y las energías. Para mi tiene también el significado de las cosas improbables de la vida pero cuando se dan hay que disfrutarlas mucho.

Por lo que cuentas, Sara es de las que la musa les viene de golpe y aparece la inspiración, no de las que se sienta y dicen voy a ponerme a crear un diseño.

Con todo en la vida soy así, me encanta descubrir, soy como una esponja con todo. Me encanta con el arte en general, con los libros, con la música. La inspiración está en todas partes y hay veces que te sientes más conectada con unas cosas. En la anterior colección nos inspiramos en la libélula porque en mi casa de golpe una noche se me apareció una libélula gigante azul, tamaño dragón, por eso lo de dragon fly, y de ahí empece a leer sobre su significado, que da suerte y esa fue la inspiración.

Señales del destino...

Exacto. Y que luego me encanta contar la historia y luego la gente también las compran por eso por lo que me cuentan las dependientas de las tiendas.

Ya se que es difícil, pero si de la nueva colección te tuvieras que quedar con una de las piezas, ¿cuál sería?

Me gustan mucho los colgantes con el ojo de gato blanco y combinarlo con el marino, porque tienen ese punto hippie. Me gustan porque me los pongo y no me los quito. Es lo que busco también, que sean colecciones ponibles, por el día y por la noche. Pero sinceramente, hace poco que estuve en París en un evento de otra marca y a mi look que iba totalmente de negro me faltaba un complemento y me puse el pendiente de la luna rígida con los brillantes blancos, me encantó. Creo que es mi pieza favorita de la colección, en Navidad me la voy a poner mucho y da mucha luz a la cara. Yo soy de looks muy básicos y por eso nunca me faltan los completos, mis sombreros y mis joyas. Es raro que a mi me veas sin joyas. Un jersey, una camisa vaquera, soy muy de básicos, pero no me faltan las joyas y las superposiciones.

Hablabas antes de tu amor por el estilo boho, porque claro está que si pensamos en alguien en España que represente este estilo, esa eres tú. Nosotras siempre decimos que eres la reina del boho.

Os lo agradezco mucho porque siempre todo lo que leo de vuestro periódico La Razón, la verdad es que es todo con mucho cariño y mucho buen gusto y aprovecho para agradecerlo. Yo siempre lo he dicho, que desde hace 16 años que empecé en la televisión y fue ese momento que todo el mundo empezó a comentar mis looks, yo nunca lo he pretendido. Cuando vamos cumpliendo años, en lugar de seguir moda, vamos sabiendo con que nos sentimos bien y que nos favorece más. Me pasa muchas veces que le doy mil vueltas a un look para un evento o un concierto y al final acabo con mis botas cowboy, mi sombrero. Creo que al final todo va unido a la música que te gusta y a los iconos que has tenido. Pero no lo he buscado, me hace gracia cuando leo el titular porque si tengo ese estilo porque me inspiro en ese tipo de personas. Ahora estoy obsesionada con la cantante Florence Welch y ese rollo que lleva, no ir a la moda, si no con lo que te sientes segura.

No seguir una moda, si no tener tu propia esencia y luz.

Exacto, tener tu esencia es lo más importante. Sobre todo en redes sociales que hay perfiles muy parecidos y todas las chicas vistiendo igual. En todo lo que hagas en la vida tienes que ser tú. Tener tu sello, yo lo intento sin obsesionarme. Yo no me visto pensando en que me van a hacer un artículo (risas).

Si te pusieras a pensarlo creo que nunca acabarías saliendo de casa (risas).

Nunca lo he hecho. Cuando salía a trabajar para la televisión y me encontraba con la foto, y me había puesto lo primero que había encontrado. Pero me encanta este estilo de ropa de otra época.

Hablando de esa época, recuerdo la locura que creaste en el Mundial de Sudáfrica con las pulseras decenarios en España. ¿Qué le dirías a aquella Sara si ahora viera que tienes tu propia colección de joyas?

¡Guau! Pues claramente yo ahí no tenía ni idea, fue todo muy de golpe, una amiga estilista me dio la pulsera para que me diera suerte. Yo no soy muy supersticiosa pero me la puse y de ahí la locura que se creó. Pero es que todo en ese Mundial se magnificó por lo bien que fue después. Pero no me lo habría creído, muy contenta de como ha ido todo de forma natural, evolucionando. Lo que más me gusta en el mundo es el periodismo y es lo que más me llena, pero toda esta parte de la moda también me gusta. Pero no me lo habría imaginado, ya te digo que ni me pagaron por llevar esas pulseras ni sabía de dónde venían. Tengo muy buen recuerdo de esas pulseras, todavía las guardo y el otro día me puse una.

Puedo ser periodista, tener mi credibilidad y mi rigurosidad, y a la vez puedo hacer publicidad e inspirar con mis looks. Sara Carbonero

Cuando empezaste en el periodismo, ¿te planteaste alguna vez hacer periodismo o moda?

No, pero luego mi madre siempre me dice que con tres años ya elegía los looks para el colegio y tenía que ir con la coleta perfectamente hecha. Parece ser que me viene de siempre (risas). Estaba muy centrada en el periodismo, pero cuando empecé a ver que las marcas se interesaban por mi en 2010, es cuando defendí que no eran incompatibles. Puedo ser periodista, tener mi credibilidad y mi rigurosidad, y a la vez puedo hacer publicidad. El término influencer no me gusta mucho, pero me gusta ser referencia e inspirar. Por qué no puedes ser una periodista y a la vez inspirar con tu estilo. Todo lo que sea inspirar bonito, a mi me llega siempre cariño de la gente. También mensajes malos alguna vez, pero me quedo con lo que dijo el otro día Paula Echevarría que fue súper acertada: ¿Por qué me quieres si no me conoces?, ¿por qué me odias, si no me conoces?