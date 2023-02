Mar Flores tiene el vestido midi de punto más deseado y sabemos cómo copiarlo

Mar Flores hay veces que consigue cosas imposibles, su figura, estilo y gran capacidad de conquistarnos, es algo que nos tiene impresionados. La modelo no deja de subir fotos a su feed de Instagram y cada una de ellas, con looks que no dejan indiferentes a nadie. Además, lo mejor de todo esto es que Mar Flores no necesita convertirse en una experta en moda, porque lleva años siéndolo y brillando con estilismos que son dignos de catálogo. De hecho, ya nos sorprendió con el vestido blanco de inspiración nupcial que toda novia desearía o, durante el verano, con el bañador más viral de la temporada y que todas las mujeres de más de 50 años, copiaron. El estilo de Mar Flores perdura con los años y no deja ningún detalle sin resolver, es decir, entiende tanto de moda que todos los detalles están milimetrado en sus looks.

La pasada tarde, Mar Flores subía una publicación a Instagram con un vestido de punto midi en color blanco roto que combinaba con unas sandalias y la mejor de sus sonrisas. Y, para que deciros más, nos hemos enamorado y lo necesitamos en nuestro fondo de armario. Pero, solo unas pocas podrán disfrutar de este diseño (de Mar Flores) en su armario, porque está firmado por Michael Kors. Y, aunque parece un diseño de punto de lo más básico, no hay clones disponible del mismo diseño.

Eso sí, después de la obsesión, hemos encontrado un vestido muy parecido en el catálogo de Kiabi y nos ha sorprendido. Es casi igual y solo necesitarás combinarlo al estilo Mar Flores. Con elegancia y buen gusto, es fácil inspirarse en los looks de Mar Flores para triunfar en cualquier momento del año.

Vestido midi de punto canalé, de Kiabi (20 euros)

Vestido midi de punto de canalé FOTO: Kiabi

Recuerda, este vestido de corte midi es tendencia esta temporada y podrás ser la experta en moda que estamos deseando ver por las calles de nuestra ciudad.