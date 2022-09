Nos hemos enamorado del vestido ‘cut out’ de Mar Flores con el que serás la reina de la noche

Ser la reina de la noche no es nada complicado para Mar Flores. La modelo sabe como acaparar todos los focos y siempre lo consigue, ya sea por su elegancia, su presencia o su saber estar, Mar Flores siempre está entre las mejores vestidas de cualquier evento. En esta ocasión, y tras sorprendernos con un verano de lo más glam, Mar Flores ha conseguido ser la más envidiada entre las mujeres de 50 años y su look en la visita a la exposición de Leon Löwentreaut en Mallorca, lo confirma. ¿Quién no quiere lucir tipazo como lo hace la modelo a sus 53 años? ¡qué maravilla!

Causar sensación en una exposición es algo de lo que nunca puedes arrepentirte y eso fue lo que le pasó a Mar Flores, eligió un vestido negro cut out midi firmado por el diseñador español Juan Carlos Pajares y fue el mejor aliado para una noche donde el arte era el gran protagonista. La moda de autor debe ser la protagonista de nuestros looks en estas ocasiones y Mar Flores, lo sabe. Este vestido negro, le sentaba espectacular y le hacía un efecto tipazo digno de mostrar. Además, la modelo lo combinó con unas sandalias altas negras y un bolso fantasía en forma de mariposa que le daba un toque chic al look. Un total look en negro que nunca falla y sobre todo en las noches (aún) de verano.

Mar Flores con vestido negro cut out de Juan Carlos Pajares FOTO: Instagram

Mar Flores lo tiene claro, ella puede ser la reina de la noche con un sencillo look en color negro y conquistar a todas las cámaras con su escote halter. La modelo nos ha enseñado este verano que el negro es el color más elegante y que las mujeres de 50 años lo pueden llevar mucho más allá de sus fronteras.

¿Estas preparada para convertirte en la próxima reina de la elegancia como Mar Flores?